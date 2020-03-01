【英超】利物浦無緣追平阿仙奴紀錄　傳媒追問高普落敗感想

利物浦今晨（1日）在英超作客屈福特以0：3落敗，44場不敗紀錄斷纜，亦無緣追平阿仙奴的不敗封王紀錄。 不過，紅軍主帥高普就認為敗仗對球隊而言有正面意義。

利物浦意外大敗予護級份子屈福特，主帥高普賽後自然遭傳媒追問，會否在意無法追平阿仙奴的49場不敗封王紀錄，曾聲言紅軍不可能不敗奪冠的高普直言：「我真的不太在意，我不覺得若你想破紀錄就真的可以破紀錄，能破紀錄，是因為對於每一步都100%專注」。

高普又認為，利物浦「總有一天會輸波」：「當然我們不期待輸波，但很顯然地這件事總會發生，而今晚就發生了，但我將這場敗仗看得頗正面。」

「因為由現在開始，我們終於可以自由自在地踢波，不需要再去追逐紀錄，我們只需要專注去贏波就好了」。

利物浦作客屈福特一仗乏善可陳。（Getty Images）

高普同時對於屈福特的表現加以讚賞：「最重要的一件事，就是恭喜屈福特，他們值得去獲勝。上半場我們的戰術沒有湊效，我們沒有製造足夠的機會，這導致了敗局。但這只是一場比賽，而屈福特是踢得較好的一隊。」

屈福特主帥皮亞臣雖盛讚球隊「擊敗了全世界最好的球會」，但深陷護級漩渦之下，仍顯得相當謹慎，「儘管擊敗利物浦令人滿意，但我們必需在餘下10場都交出一樣的表現」。