【英聯賽盃】哥迪奧拿延續優良紀錄　菲爾科頓擔正即膺最佳球員

曼城在聯賽盃決賽以2：1力克阿士東維拉，連續3年稱霸聯賽盃，亦是哥迪奧拿執教生涯第29項錦標。 曼城小將菲爾科頓（Phil Foden）在上半場交出助攻造就阿古路建功，而他在今仗憑藉出色表現被選為最佳球員，是否證明了自己就是大衛施華的接班人？

曼城連續3年躋身聯賽盃決賽，今季與阿士東維拉爭奪錦標，全場3個入球同在上半場出現，「藍月亮」由阿古路及洛迪卡斯簡迪各建一功，即使維拉的薩馬達（Mbwana Samatta）上半場末段得手，曼城仍以2：1力克維拉，連續3年稱霸聯賽盃。

哥迪奧拿在執教曼城期間，計算社區盾在內已是第8項錦標，是他執教生涯的第29項冠軍，哥帥在英格蘭本土第6次躋身決賽，至今更是亦未嘗一敗。

曼城以2：1力克阿士東維拉，連續三年稱霸聯賽盃。（路透社）

哥迪奧拿6次帶領曼城戰本土盃賽決賽，同樣獲勝而回。（路透社）

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哥迪奧拿在今仗收起中場大腦奇雲迪布尼，派出大衛施華控制中場，有份擔正的小將菲爾科頓以表現報答哥帥信任，該名19歲英格蘭球員在今仗錄得達9成的傳球成功率，加上3次成功扭過對手，並貢獻助攻讓阿古路先開紀錄，為維拉後防帶來不少威脅，他在更獲選為今仗的最佳球員。

哥迪奧拿賽後對此子讚不絕口，表示科頓隨時準備好作戰，「菲爾是個十分聰明及高速的球員，他在空間不多的情況下亦可發揮其優勢，在今仗受極大壓力下，仍然發揮出高水平的表現，他絕對有能力為曼城披甲。」

哥迪奧拿賽後大讚菲爾科頓在壓力下仍有出色發揮。（路透社）

年僅19歲的菲爾科頓獲選為今仗最佳球員。（路透社）

曼城老臣子大衛施華將在今季後離隊，哥帥亦指菲爾科頓有力取代該名西班牙中場的位置。科頓在今仗正好以表現證明自己，他在賽後表示迪布尼及大衛施華帶來推動力，「我對今仗自己的發揮感到自豪，更重要的是可以協助球隊取勝。隊中擁有迪布尼及大衛施華這種極具質素的球員，一旦自己有機會上場，我亦希望表現可以媲美他們。」