【德國盃】德丁球隊沙貝魯根創奇蹟　神奇門將撲5球12碼挫德甲隊

小球會，大奇蹟！ 來自德丁的沙貝魯根，在德國盃8強淘汰德甲的杜塞爾多夫，成為首支躋身4強的第4組別球隊。沙貝魯根門將巴斯屢救險球，在法定時間及互射12碼期間，撲出5球12碼，帶領球隊晉級。

當地時間昨晚（3月3日）德國盃8強，上演一場牌面上強弱懸殊的比賽，德丁的沙貝魯根主場對德甲的杜塞爾多夫。雖然沙貝魯根是德丁榜首，近況大勇，但杜塞爾多夫始終是德甲球隊，儘管排名下游，但實力怎都遠在沙貝魯根之上。

不過，沙貝魯根在31分鐘先開紀錄，加拿大中場科里斯（Kinaz Gonzalez-Froese）中路推進，硬闖至禁區頂，傳予左路無人看管的贊歷克（Tobias Jänicke）射入，半場領先1：0。

沙貝魯根球員慶祝贊歷克的入球。（路透社）

在83分鐘，杜塞爾多夫博到12碼，洛雲軒寧斯操刀，但被沙貝魯根門將巴斯（Daniel Batz）撲出。不過，沙貝魯根未能守到尾，在完場前，杜塞爾多夫的角球攻勢，上前助攻的門將加斯頓美亞頭槌一頂，中堅真卡佐真遜再加一頭，為客隊追成1：1。

加時後，兩隊仍踢成1：1，要以互射12碼分勝負，沙貝魯根全靠巴斯神勇發揮，救出4球12碼，助球隊在互射12碼以7：6勝出，晉級4強。沙貝魯根成為首次在德丁球隊闖入德國盃4強，而巴斯成為首位在德國盃互射12碼階段一場救4球12碼的門將，若包括法定時間，巴斯今場救了5球12碼！

+ 7 + 6 + 5

巴斯5救12碼片段：

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like 🐐#FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2 — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020

29歲的巴斯成為沙貝魯根的晉級英雄，他出身自紐倫堡青訓，主要為二隊效力，其後轉到弗賴堡，也是踢二隊居多，只有一次德甲上陣，在2012年代表弗賴堡作客多蒙特，結果那場他失了4球，球隊以0：4落敗。離開弗賴堡後，他一直在低組別聯賽打滾。

另外，同日另一場德國盃8強，拜仁慕尼黑靠甘美治一箭定江山，作客以1：0贏史浩克04晉級4強。