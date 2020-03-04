【F1】Netflix紀錄片中的爆笑冤家　紅牛漢拿又「抽水」諷雷諾

紅牛於2010年代初的強勢，隨平治雄霸V6混能引擎年代後起，就消失得無影無蹤，車隊主席漢拿（Christian Horner）一直都認為問題出自引擎，將問題歸咎於供應商雷諾。 去年改用本田引擎後，紅牛表現出色，漢拿近日借本田「抽水」，諷刺雷諾的不濟。

紅牛與雷諾緊張的關係於Netflix紀錄片《F1：極速求生》（Drive to Survive）第一季，有詳盡的描述，雷諾「撬」列卡度過檔，漢拿與該支法國車隊主席阿比特保（Cyril Abiteboul）針鋒相對的場面惹人爆笑。不過，這段關係隨去年紅牛改用本田引擎成為過去。

再見會變成朋友？從漢拿最近的說話聽來，絕非如此。紅牛去年改用本田引擎雖然一度惹來質疑，因本田回歸F1與麥拿侖合作破裂，被外界視為是場豪賭。不過，紅牛2019年奪得3次分站冠軍，雖比18年少一場，但漢拿與車手韋斯達賓（Max Verstappen）仍是讚不絕口。

漢拿與阿比特保於《極速求生》第一季被描繪成鬥氣冤家。（網上圖片）

紅牛轉用本田引擎似乎是賭贏了第一局。（路透社）

誠然，以首年合作就得到這樣的成績，實在是令人喜出望外，而且本田與紅牛季尾愈戰愈強，讓人相信他們快可與平治、法拉利這兩支「超級大隊」爭一日之長短指日可待絕不出奇。

漢拿近日接受訪問時表示，紅牛全隊上下實力雄厚，「引擎供應商（本田）亦是關鍵之一」。25歲時由車手變成車隊領袖人物的漢拿又說：「引擎過去數年都是『消失了的主要材料』，我想我們與本田的關係隨時間一直增長，去年贏得3站冠軍，取得排頭位資格都是證明。」

本田F1社長山本雅史常於賽車場出現，與漢拿關係良好。（Getty Images）

2020挑戰平治

相比雷諾不會作出任何遷就，不會為客戶改動引擎格局，漢拿指本田的一大優點，就是可度身訂造出更適應紅牛賽車底盤的引擎：「與本田第2年的合作，整個動力系統更融入底盤，讓我們有更大的期望，我們今年的目標更大更高，帶來了挑戰。」最大挑戰是進一步拉近，甚至挑戰，平治的霸主地位，就算與平治有一定距離，亦要打倒V6混能引擎年代「萬年老二」法拉利。

過去兩周6日的冬季測試，紅牛的新車RB16共跑了780，而且在短途速度上更勝法拉利一籌，長距離行駛的速度亦僅輸平治，令紅牛上下更期待2020年。

本田F1技術總監田辺豊治（左）90年代就已於F1打滾。

本田兩大龍頭大有來頭

本田2015年重返F1，但3年間與麥拿侖的合作可以災難形容，更被西班牙車手阿朗素評為「GP2引擎」。不過，他們與麥拿侖「分手」後，與紅牛二隊（現改名為艾法托利AlphaTauri）合作大有改善，去年奧地利站奪冠更是他們在2006年匈牙利站後，再有本田引擎發動的賽車奪得F1分站冠軍。

本田兩大領袖山本雅史及田辺豊治大有來頭，前者歷任研發應報室室長、賽車部部長，去年成為本田F1總裁。

佐藤琢磨2017奪得Indy 500冠軍，賽車引擎正是由田辺豊治監督研發。

至於田辺豊治在F1打滾多年，麥拿侖以本田引擎90年代雄霸F1時期，曾擔任貝加（Gerhard Berger）的技術工程師，2003年成為BAR（改被收購改名本田F1車隊）的工程師。在本田退出F1後，擔任過高性能研發部總工程師，為IndyCar提供引擎，17年助日本車手佐藤琢磨奪得第101屆Indy 500冠軍，翌年全面重返F1，成為本田F1的技術總監。