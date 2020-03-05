【美職聯】碧咸做班主想簽C朗拿度、美斯、卡雲尼　現實卻是……

「萬人迷」碧咸（David Beckham）成為美職聯（MLS）新成立球隊國際邁阿密班主，他早前受訪問時揚言希望簽入C朗拿度或美斯等巨星，球隊亦跟卡雲尼、大衛施華、阿古路等球星扯上關係，可惜期望全數落空。 他們最終到底簽入哪些球員？

碧咸早前上名嘴Jimmy Fellon的清談節目時稱，「作為班主，你當然想有最優秀的球員加盟。我很欣賞C朗拿度和美斯，如果有機會的話，我們若能簽入這種級數的球員便好了。」

碧咸這樣說當然主要為宣傳效果，但仍外界期望以他在足球界的江湖地位，理應會簽入具一定級數球員，近日有英國傳媒開名，指出他有意羅致曼城孖寶阿古路和大衛施華，也跟蘇亞雷斯、加里夫巴利和法卡奧等巨星扯上關係。

碧咸名下國際邁阿密傳簽巨星（按圖進入）

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碧咸做班主的國際邁阿密，結果一個大牌球星也沒有……（Getty Images）

這班球員雖然全部是一線巨星，但全部均已屆30歲或以上，尤其大衛施華一早已事前張揚踢完今季便會離開曼城，因此假如國際邁阿密有能力負擔他們的高昂人工，轉戰美職也不足為奇。碧咸本人和利物浦前隊長謝拉特等，也曾在退役前到美職效力。

可是最終由於國際邁阿密只有兩個月時間匆匆組軍，就連領隊迪亞高阿朗素也是首場MLS賽事前62天才就任，因此他們只好先向擁有MLS或南美聯賽經驗的球員埋手。這也是出於市場因素考慮，因為當地有龐大拉美社群，來自哥倫比亞、委內瑞拉、阿根廷和墨西哥等國家球員，相信會更受歡迎。

即使如此，埋班之際球隊仍欠缺具份量球星。最出名兩人已是之前效力墨西哥班霸蒙特雷的中場R比沙路（Rodolfo Pizarro），以及轉會費達625萬英鎊的阿根廷學生隊19歲翼鋒M柏歷堅尼（Matias Pellegrini）。另外還有曾效力些路迪、新特蘭的23歲翼鋒路易斯摩根（Lewis Morgan）。

全世界最靚仔足球班主碧咸（按圖放大）

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碧咸：對陣容不失望 長遠發展更重要

MLS球季開鑼前，國際邁阿密只有時間踢兩場友誼賽和數場閉門熱身賽，他們在開鑼戰作客0：1不敵FC洛杉磯，本周將作客華盛頓聯隊，至3月14日才迎來主場第一擊。

球員陣容理想與現實相差太遠，碧咸在球隊美職聯賽首戰前時表示：「我完全不感到失望，因為我知道這是我們花去7年時間的心血。」他又表示，在這7年之間有過一些沮喪時刻，「某日有人問起我：『這支球隊怎樣才算成功呢？』對我來說，3月14日當我們在球迷面前踏出球場，那已算是成功，我深知要越過多少難關才有這一天。」

碧咸認為球隊今季陣容已大致落實，「我們是邁阿密，人們都在談論大牌球員，我們會簽入什麼指定球員？我對現有陣容感到滿意。」他指出球隊或有機會多簽1至2個球員，否則會等到夏天歐洲球季完結才會再增兵，「這是一個長遠的計劃，可持續性更加重要。」