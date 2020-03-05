【游泳】莉迪姬今年首戰1500自史上第5快封后　女水神力爭奧運5金

美國「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky）去年長池世錦賽出戰400米自由泳賽事後，因身體不適接連在200米和1500米自由泳兩項目退賽，令人擔心她的身體狀況。 不過她出戰今年首項賽事即游出史上第五最快1500米時間輕鬆奪標，以最強姿態迎接東京奧運。

莉迪姬在TYR系列賽1500米自由泳，游出15分29.51秒的史上第五最快時間，這是她近3個月來首個比賽，即取得這個距離近兩年來個人最佳時間。

賽後她一貫冷靜，「這不過是3月而已，我們不會為這次比賽刻意催谷表現。我感覺不錯，於是一路順着游。」22歲的莉迪姬稱，「現在我已不會為任何比賽太過興奮或沮喪，我知道自己在一個舒服位置，在水中感覺很好。」

【游泳長池世錦賽】莉迪姬身體不適 退出兩項自由泳賽事

莉迪姬3個月來出戰首項比賽，即游出史上第5快1500米自由泳成績封后。（Getty Images）

今年奧運新增女子1500米自由泳項目，莉迪姬終可在個人最擅長距離出戰。（Getty Images）

1500米自由泳向來是莉迪姬最大優勢項目，今次賽事她跟第二名泳手莉雅史密夫（Leah Smith）足足有45秒差距。她擁有此距離史上最快11個成績，過去7年同一途程來沒有任何泳手能在她3秒範圍內。

她之前參加2012和2016兩屆奧運，均未將女子1500米自由泳列為奧運項目，令她只能在世錦賽角逐此距離賽事。然而當2017年項目終被加入奧運，她又要面臨「幸福的煩惱」：參加1500米會否對她出戰的其他距離項目有負面影響？

莉迪姬教練Greg Meehan認為，加入1500米便要有取捨，「游100到800米距離，是比較明智的，因為以競賽角度，里數會少好多。加入1500米之後，不止奧運會上要多游3000米（初賽及決賽加起來里數），美國選拔賽也要游多3000米。她要在選拔賽增加更多競賽量，之前從未試過。」

雖然輕鬆備戰奧運，觸池一刻莉迪姬還是緊張地看時間。（Getty Images）

放棄100米自由泳

他表示，如果嘗試同時練好最短和最長距離，去到某個階段一定會出現俗稱「撞牆」的狀況，身體會突然全身失去動力，那是身體過度疲勞而響起的警報。

商討之後，莉迪姬與Greg Meehan同意放棄參加100米自由泳，換言之，這意味她應該亦不會代表美國在東京奧運出戰4x100米自由泳接力。

去年7月長池世錦賽，她出戰400米自由泳賽事奪得一面銀牌後，因身體不適接連在200米和1500米自由泳兩項目退賽。唯她小休數天後在800米自由泳奪金，並在4x200米自由泳得銀牌。至去年12月美國公開賽，莉迪姬在400米自由泳決賽游出4分5.50秒得冠軍，之後卻退出了的400米混合泳賽事，200米自由泳則未能入A組決賽，令人憂慮她的身體能否同時應付多個中長距離項目。

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「水神」菲比斯退休了，「女水神」莉迪姬是美國游泳隊重要領軍人物。（Getty Images）

即使放棄出戰100米賽事，她仍可以像上屆奧運一樣，爭取5面獎牌。2016里約熱內盧奧運，莉迪娜在200米、400米和800米三個個人自由泳項目摘金，加上4x200米自由泳金牌和4x100米自由泳銀牌，共奪4金1銀，獲封「女版菲比斯」。今屆項目勢將換成：200米、400米、800米、1500米和4x200米自由泳接力五項。2012年倫敦奧運，只有15歲的她在800米自由泳奪得金牌，一鳴驚人。

根據東京奧運游泳項目編排，莉迪姬很可能需要連賽5天，而且其中一天可能要鬥兩項：200米和1500米自由泳。距離愈長她的優勢愈大，所以200米可能是她最有危機項目，小妮子揚言會為此作好準備，以最佳狀態迎戰，「只要我達到最佳狀態，便可以充滿信心同時出戰兩個項目」。