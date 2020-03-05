【東京奧運．單車】香港隊再添全能賽資格　共獲9張入場券

香港單車隊連續兩天迎來驚喜。繼男、女子麥迪遜賽奧運入場券因為國際單車聯會改制失而復得後，原本以為落空的全能賽，確定因為麥迪遜賽入圍而連帶獲得資格。連同1個男子公路賽、2個女子競輪賽及2個女子爭先賽，香港單車隊共獲9個資格。

根據賽例，有兩個方法取得全能賽資格：

1. 位列2018至2020 UCI全能賽排名頭12的國家或地區，又未於麥迪遜賽以UCI排名直接取得資格，可獲1個全能賽資格。

2. 以2018至2020 UCI排名頭8躋身麥迪遜賽的國家或地區，可連帶獲得1個全能賽資格。

男、女子麥迪遜賽資格昨日失而復得，原來連帶可獲全能賽資格。（資料圖片）

香港隊於男、女子麥迪遜賽皆以UCI排名入圍（其餘隊伍因獲團體追逐賽資格，連帶入圍麥迪遜賽），因此，港隊亦以上述第二個方法獲得全能賽入場券。人選方面，仍有待港隊落實。UCI將於3月9日公布奧運入場券名單，一切有待官方落實。

香港單車隊至今已獲得9張入場券，包括1個男子個人公路賽、2個女子競輪賽、2個女子爭先賽、1個男子麥迪遜賽、1個女子麥迪遜賽，以及男、女子全能賽各一。

李慧詩是港隊最大獎牌希望。（資料圖片）

點擊下圖，一覽港隊奧運資格（未計算尚未官方確定的場地單車資格）