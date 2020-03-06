【英超】利物浦中場復出即聞靈耗　摯親慘成9死大車禍亡魂

利物浦中場拿比基達（Naby Keita）休戰多時復出，本預計可在周六（7日）主場對般尼茅夫一戰復出，為近況不佳的紅軍重回勝軌。 然而，基達的表親艾馬美基達（Almamy Keita）在畿內亞隨球隊出戰球季揭幕戰途中遇上大車禍，成為9位亡魂之一。

這場發生在拿比基達家鄉畿內亞的大車禍在周四（5日）發生，畿內亞球隊Étoile de Guinée（畿內亞之星）在前往參加畿內亞次級聯賽今季首場比賽途中，隊巴發生意外，造成9名球員死亡、18人受傷。畿內亞足協事後發出公告，宣布9名死難者名單，當中包括一位名為艾馬美基達（Almamy Keita）的球員。

畿內亞之星在前往比賽途中發生嚴重車禍。（twitter）

多間傳媒事後報道，艾馬美基達正是利物浦的畿內亞籍中場拿比基達的表親，基達亦在社交媒體表示哀悼：「這可怕的消息令我很震驚、哀傷，也心碎了。希望向所有死難者及家屬致哀，也將心意傳給整個畿內亞的體育圈。完美的小伙子們，安息吧。」然而，同時卻有畿內亞媒體報道，指艾馬美基達尚在人間，但亦受傷送院。但目前畿內亞足協及拿比基達未再有新回應。



利物浦對般尼茅夫 兩主力齊缺陣



同日，利物浦領隊高普在對般尼茅夫賽前，宣布主力門將艾利臣比加在操練中受輕傷，為保險起見將會缺陣，加上隊長佐敦軒達臣繼續休戰，而拿比基達剛復出又遭喪親打擊，成為紅軍爭勝的一大隱憂。

畿內亞職業餘賽會發出的訃文，並列出車禍中9名死難者。（twitter）

養傷多時的拿比基達復操不久。（Getty Images）

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