【新冠肺炎】香港女足戴口罩用膳被歧視　需兩度更換入住酒店

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在歐洲擴散，歐洲各地陸續傳出亞洲人受種族歧視甚或暴力的消息。現正在土耳其參加國際邀請賽的香港女足，就因疫情及戴口罩而受到當地人歧視，需兩度更換入住酒店。

香港女足本月1月出發前往土耳其參加「女子土耳其盃2020」，港隊在周三（4日）首戰不敵羅馬尼亞，惟傳出球隊因武漢肺炎疫情而被逼轉換酒店的消息。

香港女足經理黃若玲回應時透露，賽會一直安排港隊入住當地Gold City酒店，而賽事也集中於該城市舉行，但港隊抵步後才獲悉要改往另一下榻酒店。黃若玲說：「Gold City酒店指不接待香港人，而原因是擔心受肺炎疫情影響。」

香港女足在土耳其盃2020首戰，以1：4不敵羅馬尼亞。（足總提供）

戴口罩用膳疑被住客投訴

黃若玲續指賽會最後覓得另一所酒店予港隊入往，職員更已收取球員護照等辦理手續，卻又在短時間內臨時改變主意。「我們入住時已是午飯時間，我們戴口罩到餐廳用膳，之後酒店指當地住客強烈要求酒店不能接待我們。」

女足成員在當地訓練，似乎未有因搬酒店而受太大影響。（足總提供）

黃若玲指賽會之後再安排酒店，惟其中一間「好似隔離營」而被港隊拒絕，最終港隊入住距離原定比賽地點約兩個多小時車程的Grand park lara hotel，「這裏比較接近機場，所以往後的比賽地點也需要作出變動。」港隊今晚會跟歐洲勁旅匈牙利交手，至下周二（10日）就跟哈薩克頂級聯賽球隊BIIK Kazygurt上演煞科戰。