【謝德謙︱英超遊物】費南迪斯表現超班　曼聯中前場問題迎刃而解

不少英超球隊在冬季轉會窗都有新球員加盟，哪位給大家最深刻的印象呢？在云云球員當中，我對曼聯中場般奴費蘭迪斯的印象，是最深刻的！ 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

般奴費蘭迪斯電競評語：串連三線 後上射手

坦白說，起初我不看好這位葡萄牙中場在英超的發展，因為始終英超講求身體質素，但身形相對比較單薄的費蘭迪斯，表現令人喜出望外。在曼聯各項賽事，般奴費蘭迪斯已射入三球另加兩次助攻，無論傳媒、球迷或職球員都對他有很高的評價。而他的加盟，正正解決了曼聯三線連繫的問題，在中場控制比賽節奏和串連三線一體性，正是曼聯目前最需要解決的問題，現在擾攘多時的「普巴問題」，隨住他的加盟，可以說是迎刃而解！

費南迪斯的加盟，正正解決了曼聯三線連繫的問題。（Getty Images）

英超第29輪直播賽程，焦點賽事為曼聯對曼城（01美術製圖）

現今球壇要找一位稱職的中場中球員，選擇其實並不多。所以在遊戲裏，如果將他放在中場中的位置，的確是一個不錯的選擇。另外他亦可以擔任一位後上射手爭取入球，上一場聯賽面對愛華頓的遠射便知他有一定的腳頭，有機會不妨多點起腳，隨時有意外收穫。

英超第29輪直播賽程（01美術製圖）

英超 – 曼聯 對 曼城 星期日深夜12:00 Now Sports英超1台 (Ch. 621) 現場直播

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