【東京奧運．拳擊】曹星如資格賽險勝對手　闖關成功靠職業賽經驗

香港拳手曹星如（Rex）今晚在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽16強中強勢登場，力戰3回合後最終以點數險勝22歲塔吉克拳手薩基索夫（Bakhtovar Sagizov），取得奧運資格賽第一勝。 值得留意的是，對手薩基索夫在第三回合採取主動，曹星如的7年職業經驗助他在業餘拳擊取得優勢。

兩年前由職業轉至業餘拳擊的香港拳手曹星如，在首輪輪空下，今晚於採取淘汰制的東奧資格賽16強出戰2016年亞洲大學拳擊錦標賽銅牌得主、22歲塔吉克拳手薩基索夫（1勝4負，0 KO），迎來業餘生涯重要一戰。

職業生涯錄22連勝的曹星如，今晚在16強旗開得勝。（直播截圖）

由於比賽時間長短有別，職業拳擊及業餘拳擊在體力分配、戰術和節奏等均有所差異，Rex在奧運資格賽前曾隨港隊遠赴保加利亞集訓備戰。而他在今場大部分時間的打法，看得出有別於職業拳賽時期。業餘賽事要擊倒（Knock Out）對手較難，因而以計分為主，減少失誤也是取勝關鍵。

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曹星如資格賽旗開得勝 下仗鬥世界冠軍遇考驗

Rex在首回合佔優，突擊較多。（直播截圖）

第一回合，兩方皆保持距離，Rex的突擊較多，擊中或落空皆能迅速回防和走位，沒有給對手太多反擊空間。

第二回合，對手變得主動，數次成功擊中Rex，Rex都不甘示弱，多次用打勾拳打出反擊，清脆地從兩側擊中對手。

對手雖在第三回合主攻搶分，星如未有因埋身肉搏怯畏，仍能冷靜拆解。（直播截圖）

職業拳手出身成優勢

而在關鍵第三回合，對手知道自己正處落後，明顯採取主動，雖然他擊中了不少有效位置，但由於曹星如是職業拳手出身，在埋身肉搏戰上未有怯畏，即使對手於第三回合加強攻勢力追分數，星如仍能拆解。特別在尾段餘下十多秒，Rex更展現了「神奇小子」本色，以一連串組合拳打出氣勢。

Rex在8強將面對衝奧「最大敵人」、2019世界業餘拳擊錦標賽羽量級冠軍得主、2018雅加達亞運金牌的烏兹别克25歲拳手米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）。

Rex最終以3：2險勝對手，取得資格賽第一勝，晉身8強。（直播截圖）

何解比數少一分照贏？

此外，在這場賽事的5個裁判比分中，曹星如雖然以142：143、總分上不敵對手，仍以3：2大比數（3名裁判判決）取得勝利。這是由於2016年開始，因里約奧運誤判太多（當時5選3，剔除最高及最低）之後，判裁要求要一致或不能相差太多。若5名裁判判決中出現4:1比數，連續3場持「異見」的裁判有機會被停止裁判職位。

港隊已取得的東京奧運資格（按圖放大）