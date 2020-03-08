【英超】熱刺和般尼摩連奴狂噴貴價中場　狂人領隊才是最大問題？

熱刺在英超聯賽1：1賽和般尼，總算終止四連敗劣績，然而這支以歐聯資格為目標的強隊，再次失分，領隊摩連奴賽後怪罪陣中貴價中場尼當比利（Tanguy NDOMBELE）。 球隊表現未如理想，落場球員一定有責任，然而熱刺的最大問題，會不會在摩連奴本人身上？

主隊般尼踢出氣勢，開賽初段即攻勢不斷，13分鐘艾歷迪亞解圍不遠，射手積洛迪古斯起腳勁射，熱刺門將洛里斯撲出皮球後，基斯活特快腳補中，為般尼先開紀錄。熱刺領隊摩連奴見球隊落入下風，半場即作出調動，以盧斯素（Giovani LO CELSO）及盧卡斯莫拉（LUCAS Moura），替代尼當比利和19歲小將史基普（Oliver SKIPP）。

摩帥果斷換人後，下半場熱刺果然搶回不少攻勢，易邊後初段即憑迪利阿里的十二碼扳平，之後基斯活特禁區內被侵犯但沒有倒地，球證未有理會，雙方終以1：1和氣收場。

熱刺五場不勝，賽後領隊摩連奴發炮對陣中球員尼當比利表達不滿。（路透社）

尼當比利（白衫）今場表現「隱形」，半場已被領隊摩連奴果斷換走。（路透社）

賽後熱刺領隊摩連奴以半場調走的尼當比利為「炮灰」，「在上半場我們沒有一個中場球員。當然我不是在說史基普（同樣在半場被調離陣），他只是個19歲的孩子，過去數天已踢過兩小時，我完全不是在批評他……我必須說他（指尼當比利）已有足夠時間適應，應該踢出另一水平的足球。」

摩帥批評：「我知道英超很難踢，有些球員需要花很長時間去適應另一個聯賽，不過作為一個擁有如此天賦的球員，他必須為我們交出更好表現，尤其是隊中還有盧卡斯（莫拉）和盧斯素這些好球員在陣，我期望他在上半場應該有更理想表現。」

這位法國中場今季以5400萬英鎊轉會費加盟，打破熱刺球會紀錄，甫加盟即表現亮眼，可是遇上球隊低潮期，他亦不時受傷患困擾，影響出場機會和表現。

般尼對熱刺精選圖輯（按圖進入）

+ 9 + 8 + 7

上任後英超得分第三最高

摩連奴自就任熱刺領隊一職以來，表現好壞參半，首當其衝的是他慣用一套戰術保守，跟前任領隊普捷天奴一套主攻踢法截然不同，被認為跟熱刺慣常踢法格格不入。可是話分兩頭，防守不穩正是熱刺今季最大毛病，摩帥正好運用他的強項為球隊「止血」。

如果用數據來說話，摩連奴的表現不算太差：作客逼和般尼搶得一分，是他去年11月上任以來的第27分（他上任時球隊只有14分、排第14位），期間只有利物浦和曼城累積得分較熱刺更高。現時球隊29戰得41分排第八位，跟第四位少踢一場的車路士只有4分差距，絕對是可接受範圍。

問題是，球隊重金禮聘摩許奴執教，對他的期望應該更高一點嗎？

摩連奴上任前後熱刺排名

鍵入：【英超專頁】深度分析配合最新消息、賽程表、直播資訊合集

熱刺問題天天都多 摩帥見招拆招

熱刺歐聯16強首回合主場0：1不敵RB萊比錫，繼而英超聯賽接連不敵車路士和狼隊，足總盃16強主場互射十二碼被諾域治踢出局，是他個人執教生涯首次經歷四連敗，如果歐聯16強次回合未能平反敗局出線八強，將會是熱刺自2003年以來，首次未能在任何盃賽晉身八強。

失去球隊首席射手哈利卡尼，次席射手孫興慜，摩連奴在熱刺任務實在相當艱鉅。加上足總盃對諾域治一戰，還發生艾歷迪亞衝上觀眾席跟球迷衝突事件，他要解決的問題實在相當多。今場他安排艾歷迪亞正選出場，賽前拒絕再談論事件及上陣安排，迪亞亦乖乖踢足全場，迅雷不及掩耳將一宗重大鬧劇傷害程度減至最低。因此當地資深熱刺球迷大都沒有指摘摩連奴，認為最大問題在季初沒有大手購入前鋒的管理層身上。

球季尚未完結，摩連奴與熱刺均有機會將一個失望球季撥亂反正，不過他們可能需要一點奇蹟。