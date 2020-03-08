【足球轉會】車路士睇中曼聯年輕門將　皇馬對迪基亞餘情未了

車路士領隊林柏特不滿陣中首席門將阿列沙巴拿加（Kepa ARRIZABALAGA）表現，貶作後備，有英國傳媒傳出林柏特看中曼聯外借錫菲聯的年輕門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）。 同一時間，另有傳言指皇馬主帥施丹對曼聯門將迪基亞（David De Gea）念念不忘，有意在今季以7000萬英鎊轉會費簽入。 一場門將音樂椅交易，似乎快將展開。

阿列沙巴拿加今季表現平平無奇，一月份更狀態滑落，林柏特將他貶落後備席，由38歲老將卡巴尼路把關，直到足總盃16強對利物浦一仗，Kepa才復任正選。

2018年夏天阿列沙巴拿以刷新門將轉會費紀錄的7200萬英鎊，自畢爾包加盟車路士，取代轉投皇家馬德里的高圖爾斯（Thibaut COURTOIS）。可是他的表現不似預期，跟高昂身價有一段期望落差。卡巴尼路當然也不是長遠解決問題的方法，這位阿根廷老將始終已無復全盛時期的勇態，他把關的連續4場英超聯賽，球隊只得1勝2和1負戰績，歐聯16強首回合主場對德甲班霸拜仁慕尼黑更慘吞3蛋。

英國《星報》指出，車路士有意在今夏由曼聯引入身價2500萬英鎊的22歲門將甸恩軒達臣。

車路士門將阿列沙巴拿加（左）被貶後備，老將卡巴尼路（右）表現也不穩。（Getty Images）

曼聯外借錫菲聯的甸恩軒達臣，是今季英超表現最搶眼門將，傳聞指車路士看中他。（Getty Images）

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即將滿23歲的軒達臣，被曼聯外借到錫菲聯兩季，上季不單成功協助球隊取得英冠第二名直上英超，今季表現神勇協助錫菲聯一直居於前列位置，有力爭逐來季歐洲賽資格。周六（7日）錫菲聯1：0小勝諾域治一仗，已是他今季在英超第10次保持不失球，較曼聯正選門將迪基亞的7次，與阿列沙巴拿加的5次更多。

曼聯領隊蘇斯克查有意來季收回軒達臣，讓他跟迪基亞爭逐正選，不過這位預期即將入選英格蘭大國腳的年輕門將，早前接受訪問時表明無意回曼聯做後備：只有出任正選，否則離隊，沒有其他選項。

以迪基亞的叫座力，一般預期曼聯不會希望放走這位重心球員，尤其球隊不久以才是37.5萬英鎊高薪跟他續約，因此令跟曼聯尚有兩年合約的軒達臣，來季離隊機會大增。

迪基亞今季間中出現低級失誤，表現令人失望。（Getty Images）

誰有力取代迪基亞，把守「紅魔」大門？（點圖放大）

+ 4 + 3 + 2

當然世事無絕對，近日再傳出皇馬主帥施丹對迪基亞始終無法忘懷的消息，即使這位西班牙門將過去兩季已累積8次嚴重失誤，仍無阻施丹今夏希望簽入他來取代高圖爾斯。英國《太陽報》預計，曼聯會為迪基亞向皇馬開出7000萬英鎊轉會費身價。

雖然目前仍處於小報「吹風」階段，不過有能力立足歐洲豪門球隊的頂尖門將，來來去去也是同一批，所以只要其中一人離隊，隨時掀起門將轉會的骨牌效應，因此仍值得密切留意。