【新冠肺炎】巴林嚴令控制疫情　F1巴林站改閉門作賽

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎、新冠肺炎，COVID-19）於全球蔓延，巴林於2月底出現首名確診患者，至今已有79宗確診個案。為了控制疫情，巴林政府宣布停止一切售票活動，今年續於巴林國際賽車場舉行的F1第2站亦受影響，主辦單位周日（8日）宣布，今年賽事將以閉門形式舉行。

巴林日前才宣布停止售票活動，藉以評估疫情控制情況，周日當局宣布，於當地時間3月22日舉行正賽的巴林站，不會讓公眾入場觀戰，比賽將只得電視直播。主辦單位的聲明中說：「與巴林的國家衛生局及我們的國際合作夥伴檢討過後，巴林決定今年的巴林站將以閉門形式舉行。作為主辦F1賽事的國家，巴林必須以支持者及參賽車隊的安危為先。」

新冠肺炎肆虐全球，F1巴林站亦受到影響。（Getty Images）

聲明中指出現時因為武漢肺炎仍持續擴散，「舉辦讓公眾及來自各國的觀眾入場，可進行近距離接觸的主要體育賽事實在不合適」，所以才有此決定。巴林的決定數負時前，意大利決定隔離更多地區，包括法拉利的基地摩德納。

F1早前已宣布中國站延期，如今巴林站亦需閉門作賽。（Getty Images）

雖然已有兩站賽事受影響，但下周舉行的澳洲將如常舉行。（Getty Images）

澳洲站如常舉行

由於新型冠狀病毒於中國武漢爆發，F1與上海有關單位決定，將原本於4月中舉行的中國站延期，視乎疫情發展，或許會在今年年底舉行。雖然全球已有逾10萬人確診，但F1至今的應對措施依然是到最後關頭才下決定。

相比起巴林，澳洲現時亦有逾70宗確診，並有3宗死亡個案，但下周於墨爾本舉行的澳洲站將會如常舉行。