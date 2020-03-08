【英超】傳曼城準備留人行動　望與核心史達寧迪布尼續約

曼城早前被歐洲足協，以違反財政公平競技條例為由，罰停賽歐洲賽兩季。有傳「藍月亮」或因此而面臨星散。不過，英國傳媒周日指，「藍月亮」已準備好留住核心球員的行動，與陣中兩名主力史達寧及奇雲迪布尼談續約。

歐聯收入一向都是歐洲各大球隊的主要來源之一，曼城被罰停賽兩季，外界亦質疑「藍月亮」能否番得住陣中多名貴價主力球星。其中盛傳可能被挖角的正正是史達寧，這名前利物浦球員近期被傳與皇家馬德里拉上關係。不過，英國傳媒指曼城已準備出手留人。

史達寧被傳成為皇家馬德里目標。（Getty Images）

有指曼城已向迪布尼提出續約。（Getty Images）

英媒指，曼城將會在與皇馬的歐聯16強次回合比賽過後，就正式開始史達寧及迪布尼的續約談判。據了解，曼城認為留住兩名最高薪球星（史達寧周薪30萬鎊，迪布尼28萬鎊），可為球隊帶來穩定性，尤其是曼城現時仍為禁賽令向體育仲裁法庭提出上訴。

曼城現時除了史東斯及利萊辛尼二人，未過30歲合約亦不足3年外，根度簡、馬列斯、加比爾捷西斯這些主力球員的合約都到2023年才到期，如果史達寧及迪布尼都肯續約，「藍月亮」就算上訴失敗，禁賽令過後都仍有一班核心球員在陣。