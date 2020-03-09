【西甲】巴塞舊將助貝迪斯擊沉銀河艦隊　皇馬爭標失主導權

皇家馬德里上場在「國家打吡」擊敗巴塞隆拿，可是本周作客貝迪斯卻以1：2落敗，射入致勝球的正是巴塞舊將基斯甸泰路（Cristian TELLO）。

處於聯賽榜中下游的貝迪斯，主場出擊踢得頗為主動。戰至40分鐘，皇馬守將沙治奧拉莫斯在禁區內與貝迪斯中場費基亞相撞，一度陷入混亂，正當貝迪斯球員要求判罰十二碼之際，皮球落在他們的守將薛尼列曹（Sidnei Rechel）腳下。這位巴西外援大腳抽入解決問題，為主隊先開紀錄。

可是入球功臣薛尼列曹開心了一陣子，便成為失球罪人。戰至上半場補時3分鐘，他在禁區內踢跌馬些路被判罰十二碼，賓施馬操刀入網為皇馬完半場前扳平1：1。這是這位法國射手7仗以來首個入球。

皇馬再次輸波，主帥施丹一臉不爽。（Getty Images）

已屆38歲的貝迪斯隊長祖亞昆今場正選上陣，戰至下半場他有一次入球黃金機會，可惜未能把握。皇馬守將費蘭文迪亦曾勁射中楣。

最終為今戰一槌定音的，是巴塞舊將泰路。82分鐘他把握機會射破高圖爾斯十指關，為主隊射成2：1。

貝迪斯全取3分，以33分升上西甲第12位。相反，皇馬近4場第三度落敗，更喪失爭標主導權。由於巴塞周六1：0小勝，以27戰58分超越皇馬升上榜首，銀河艦隊全失3分，只得繼續以56分跌落第二位。

隊長沙治奧拉莫斯承認今仗賽果公平，「我們必須好好檢討自己，我們踢得一塌糊塗。」他認為，「未能保住榜首位置實在可惜，但正如擊敗巴塞後沒有瘋狂慶祝，我們也不會因為今場落敗而流淚一個星期。」他警告，「我們仍有很多分數可以爭取，不過如果希望成為冠軍，便不能像今天那樣不凵浪費機會。」