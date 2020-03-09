【英超】受惠曼聯擊敗曼城　利物浦只差兩勝最快5日內可封王　

兩場，Thanks！ 利物浦宿敵曼聯，在曼市打吡2：0擊敗曼城，力爭前四歐聯席位位置之餘，亦間接為紅軍爭奪英超首冠「開路」。 曼城再度失分後，利物浦只需在未來兩場面對愛華頓和水晶宮獲勝，即可一搔30年之癢聯賽封王。

目前利物浦29戰27勝1和1負得82分，少踢一場的曼城不敵曼聯迎來今季聯賽第7場敗仗，累積18勝3和7負只得57分，落後紅軍足足25分。

藍月亮只餘下最後10場聯賽可追，即使10場全勝，亦只可得到87分。換言之，利物浦只要得到88分即可提早封王，他們現在距離目標只差6分，亦即是兩場勝仗。

利物浦距離英超首冠，只差兩場勝仗。（Getty Images）

曼城未來兩場賽程

12/3（周三） 主場 阿仙奴 14/3（周六） 主場 般尼

曼城與利物浦將於4月5日正面交鋒。（Getty Images）

利物浦未來兩場賽程

17/3（周一） 作客 愛華頓 22/3（周六） 主場 水晶宮

利物浦射手沙迪奧文尼狀態大勇，再奪兩場勝仗應該無問題。（Getty Images）

最快5日內可封王

利物浦英國時間周三晚上主場出戰歐聯16強次回合賽事，直至下周一才在默西塞特郡打呲作客愛華頓。相反，曼城未來5日要接連面對阿仙奴和般尼，由於數字上曼城必須全勝才有望爭標，一旦藍月亮未來兩仗均告負，利物浦便可立即封王。

如果曼城重拾勝軌，兩戰皆勝，利物浦則要接連擊敗同市宿敵愛華頓和由前利物浦主帥鶴臣帶領的水晶宮，才可一嘗夙願。屆時當兩軍4月5日對陣時，曼城便要在主場拍掌祝賀利物浦這支新任聯賽冠軍。

若曼城其中一場落敗，利物浦甚至有機會在愛華頓的葛迪遜公園封王。正所謂「邊度跌低就在邊度起返身」，利物浦對上一次主場落敗，正是2017年4月23日晏菲路1：2不敵水晶宮。當時倒戈的賓迪基梅開二度，擊敗舊東家。因此紅軍即使未能在愛華頓主場封王，回到晏菲路再對水晶宮一樣相當有意思。

英超未來一周直播賽程（按圖放大）

+ 3 + 2

軒達臣有望成為首個為利物浦捧起英超聯賽冠軍的隊長。（Getty Images）

歐聯16強次回合賽程（按圖放大）