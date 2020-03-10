【歐聯】利物浦隊長軒達臣接近完全復操　可趕及鬥馬體會上陣　　

利物浦出戰歐聯16強次回合前，紅軍陣營傳來好消息：隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）接近全面復操，估計可在惡鬥馬德里體育會的關鍵一仗上陣。

軒達臣在歐聯16強首回合作客馬體會時受傷，被逼提早退下火線，球隊在該仗0：1落敗。「神軒」後大腿筋二級拉傷，養傷期間利物浦陷入今季低潮，先在聯賽不敗「金身」被屈福特打破，大敗0：3，繼而在足總盃16強作客車路士0：2敗陣，接連在4場比賽吃下3敗仗，直到周六（7日）英超主場才2：1險勝般尼茅夫。

「神軒」缺陣期間更顯出他對球隊如何重要，紅軍上下均希望他能盡快復出。消息指，軒達臣康復進度良好，上周後期已開始復操，但利物浦醫療團隊不希望操之過急。

艾利臣需休戰至三月底

軒達臣周日（8日）完成一課操練，繼而在周一（9日）再完成另一課，未來24小時如無意外，幾乎可被列入對馬體會大軍名單之中。

周六對般尼茅夫因小問題被收起的左閘羅拔臣（Andy Robertson），確定可復出。可是早前練習時臀部受傷的正選門將艾利臣，估計需養傷至三月底，這場歐聯關鍵大戰將繼續由後備門將阿祖安把關，這位西班牙門將近仗表現不穩，為紅軍晉級八強添變數。

利物浦首回合落後0：1，未來一仗一旦主場失球，必須攻入3球方可出線。賽前領隊高普對球隊仍充滿信心，「我們不能忽視問題所在，以為它們不會再發生。我們不是那種球隊或球會，我們一直非常努力奮鬥，周六我們正是那樣，我很高興。」