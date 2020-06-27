【利物浦奪英超】軒達臣完成謝拉特夢想　走過高山低谷的冠軍隊長

經歷過利物浦最動盪不安的年代，多次處於離隊邊緣，曾經被視為隊中可有可無之人，佐敦軒達臣以勤奮、刻苦、堅毅及任勞任怨，捱出頭來，成為這支英超時代最強利物浦的精神領袖，並完成「神奇隊長」謝拉特的夢想，帶領紅軍首度贏得英超錦標。

29歲的佐敦軒達臣是現役效力利物浦一隊最長時間的球員，不經不覺已經在晏菲路度過9年歲月。遙想在2011年夏天，那位剛在新特蘭冒起的軒達臣，以1600萬鎊身價加盟，當年的利物浦仍然是那支管理混亂的沒落班霸。

那時候，利物浦推倒賓尼迪斯的西班牙化，改聘鶴臣，再邀「國王」杜格利殊執教，重走英式風格；在轉會方面，利物浦高價簽入安祖卡路爾，還羅致達寧、查理阿當及軒達臣等英式球員。然而，英式改革徹底失敗，羅渣士走馬上任，利物浦走向傳控足球。

軒達臣在新特蘭出道，身披10號球衣。（Getty Images）

軒達臣在2011年加盟杜格利殊領軍的利物浦，同期還有查理阿當及達寧等新兵。（Getty Images）

年輕的軒達臣攻強於守，較多出任進攻中場或右中場，他欠速度及突破力，傳中還算不俗。當羅渣士在2012年夏天上任後，被視為前朝餘孽的軒達臣即登上清洗名單。軒達臣憶述：「當領隊告訴我，可以離隊去富咸時，我很驚訝！我很辛苦才來到利物浦，我真的不想那麼快離開，我想可以留多久就留多久。我跟領隊說，我要留隊，我要爭取自己的正選。」

軒達臣自小就是一位心志堅定的球員，肯捱苦，不服輸，當他在新特蘭出道的時候，已經獲得好評。前新特蘭特隊友戴倫賓特說：「我足球生涯那麼多年，第一次見到領隊叫球員停止訓練，『聽住，你紅色區域的數值（心率）太高了，如果你再操下去會有心臟病。』這是我第一次見到有球員因為心率太高而被教練阻止他訓練。」

另一名前新特蘭隊友安頓費迪南說：「當軒達臣還在預備組跟我們訓練時，我已經見到他現在常被人稱讚的專業精神。舉例說，我做到20次引體上升，他會記住，因為他覺得這是一隊球員的水平，他都要做到，還要之後幾星期都保持做得到。這就是他的心理質素。」

軒達臣首季在利物浦上陣機會不少。（Getty Images）

在過去的雙紅會，軒達臣硬撼曼聯的路爾斯華倫西亞。（Getty Images）

軒達臣不甘成為利物浦的過客，他不願未努力證明自己就自動棄權。

2012/13球季，軒達臣失去必然正選，那季英超16次正選，14次後備入替，但他交出不錯的數據，有5個入球及4次助攻。軒達臣憑住這份鬥志，贏得羅渣士的信任，在2013/14球季重返正選，38場聯賽中，35場正選披甲，可能就是那3場軒達臣缺席的比賽，令到利物浦首個英超冠軍遲到6年。

那季尾，利物浦主場以3：2力克曼城，聯賽冠軍快將到手，但這場軒達臣領紅被逐，要停賽3場。那3場軒達臣停賽的比賽，包括那仗謝拉特滑倒對車路士的0：2敗仗，以及之後對水晶宮3：3的和波。

名宿科拿說：「我認為軒達臣各方面都被低估，那些大牌球員容易贏得球迷的喝采，但軒達臣就總是穩札穩打。事實上，我講了很多年，2014年軒達臣停賽，是間接令到利物浦失去聯賽冠軍的原因。」就是那兩場的失利，利物浦與英超冠軍擦身而過。

軒達臣最初得不到羅渣士的信任，差點離隊。（Getty Images）

謝拉特盛讚軒達臣的跑動及迫搶是利物浦不可或缺的元素。（Getty Images）

2014/15球季，軒達臣先接替丹尼爾艾格出任副隊長，季尾謝拉特遠走洛杉磯銀河，他更加在2015/16球季起接任利物浦隊長。謝拉特對他讚不絕口，他說：「我很欣賞佐敦的力量及體能。有些球員只會為自己而戰，但佐敦願意不停防守跑動，去爭第二落點，星期六跑12公里，到星期三又跑13公里，每星期也是這樣。」

謝拉特續說：「像利物浦這種水平的強隊，如果沒有佐敦軒達臣這樣的齒輪，根本運作不到。他將會成為英超冠軍。他現在充滿自信，因為他之前已經贏過歐聯。我記得以前在洛杉磯跟佐敦傾談過，那時他不肯定自己好不好留隊，我當時告訴我千萬不要放棄利物浦的一切，你一定會得到回報。」

謝拉特在2015年離開利物浦，軒達臣接過隊長臂章。（Getty Images）

謝拉特的利物浦當初離英超冠軍只是一步之遙，可惜擦身而過，如今軒達臣終於一圓謝拉特的夢想。（Getty Images）

在高普接手利物浦後，球隊漸入佳境，而軒達臣不知疲倦的跑動，亦得到這名德國主帥看重。說起利物浦之強，球迷可能讚頌門將艾利臣比加一夫當關，或者華基爾雲迪積克指揮若定，又或者欣賞穆罕默德沙拿的把握力，佩服沙迪奧文尼撕破對手防線的速度，甚至是阿歷山大阿諾大的死球處理。

然而，在利物浦球員心目中，最重要的隊友肯定是隊長軒達臣。左閘安德魯羅拔臣說過：「在今季的比賽，當我們陷入困境的時候，軒達臣總能夠帶領我們前進。他是鞭策我們的人，確保我們不會鬆懈，而且他總可以參與到一些重要的入球或助攻。」

「或者他季初的表現不太理想，但隨球季進行，他愈踢愈好，他沒有真正踢過一場很差的比賽。當你每日都跟他一起訓練，你就不得由讚賞他，但在這個國家，他這種風格的球員得不到足夠的肯定。」

利物浦隊長軒達臣指揮若定。（Getty Images）

軒達臣在場上積極跑動，深得領隊高普的信任。（Getty Images）

軒達臣願為球隊犧牲，任勞任怨，肩負中場防守的重任，甚至在世冠盃4強對蒙特雷，他更客串後衛，助球隊晉級。他當時明言：「若教練需要我踢後衛，我就在決賽繼續踢後衛，我願意付出所有去幫助球隊。」

軒達臣的重要性，很多時不會反映在入球攻勢上，甚至不在球場上。他身為隊長，以身作則，他在球場上飛奔防守，其他隊友怎敢懶惰，他在訓練中全力以赴，其他隊友怎敢鬆懈半分！

利物浦後衛祖高美斯說：「我難以估算軒達臣對我們何等重要。他是我們的隊長，做了場上場下所有工作。我們每個球員都對他心懷佩服及敬重，他現在得到的讚稱是實至名歸的。究竟是多麼的幸運，我們才擁有他這樣的隊長！」

去年軒達臣為利物浦捧起歐聯冠軍獎盃。（Getty Images）

軒達臣去年領利物浦贏歐聯，今年就領球隊贏英超。（Getty Images）

利物浦中場韋拿杜姆亦說：「他是我共事過最優秀的隊長，他跟隊友的說話，以及幫助隊友的方式，正正是你期望一位隊長所做的。他真的是一位好球員，就算他坐在後備席，甚至不在比賽名單之中，他都會盡力幫助球隊。他今季還踢出好表現，射入重要入球，所以他配得上所有讚譽。」

軒達臣通常不是場上最搶鏡的一個，但他以球迷看不見的領導力，將自己的堅毅及專注，感染每一位隊友，將一班優秀的球員變成一支所向披靡的英超雄師。