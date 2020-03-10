【東京奧運．單車】香港共奪7項資格　男女子麥迪遜一喜一悲

東京奧運資格爭奪戰白熱化，在香港備受關注的場地單車項目方面，國際單車聯盟（UCI）將積分計算改完又改，終有定案。

場地單車的6項資格中，毫無懸念的是女子短途的4個資格。因李慧詩的佳績一直穩住香港在爭先賽及競輪賽在奧運積分上的排名，兩項結算時均排第2，由於獲得爭先賽資格會附帶競輪賽資格，反之亦然，香港一共獲兩項爭先賽資格及兩項競輪賽資格，相信會分別由李慧詩及李海恩出戰。

李慧詩在爭先賽及競輪賽的佳績，令香港一舉奪得4張入場券。（資料圖片）

李海恩（右）相信會與李慧詩（左）一同出戰東京奧運。（資料圖片）

至於一度「失而復得」的男子及女子麥迪遜賽入場券，在經過UCI反覆重新計分後，香港在男子麥迪遜的奧運積分排名終落後於愛爾蘭，名列第16，以1位之差僅僅錯過資格；而女子麥迪遜則順利奪得入場券，並附帶一席女子全能賽資格。



在奧運首次設有的女子麥迪遜賽、亦是港隊首次出戰此項目下，相信香港隊大有機會派出近一年合作的梁寶儀及楊倩玉參賽，而女子全能賽方面，由於賽會規定需由「已在其他項目獲奧運資格的運動員出賽」，意味大有可能會在兩名麥迪遜車手中擇其一。



連同公路單車男子個人賽的資格在內，香港單車隊落實獲得共7項奧運資格，與取得「滿額」的香港乒乓隊睇齊，成港隊奧運大戶。另計，場地單車獲得6項資格後，亦令香港目前已擁有的奧運資格增至28項。

梁寶儀及楊倩玉大有機會一同出戰奧運女子麥迪遜賽。（資料圖片）

截至2月份，香港其他已入手的奧運資格：