【新冠肺炎】巴塞隆拿鬥拿玻里改閉門作賽　傳UEFA考慮停歐聯歐霸

繼華倫西亞對阿特蘭大及巴黎聖日耳門（PSG）對拿玻里後，巴塞隆拿對拿玻里的歐聯16強次回合賽事，亦因為新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情問題需要改為閉門作賽。 有報道更指出，歐洲足協（UEFA）正在考慮有沒有停擺歐聯及歐霸兩大賽事。

由於武漢肺炎肆虐，歐洲已有過16000人確診，並有526人死亡。事態嚴重，多個聯賽受到影響，需要改為閉門作賽，歐聯今周16強次回合賽事，周一已有華倫西亞對阿特蘭大及PSG對多蒙特改為閉門作賽，巴塞隆拿對拿玻里一戰於周二亦確定，不讓球迷入場觀戰。

巴塞隆拿對拿玻里的次回合比賽需要改為閉門作賽。（Getty Images）

巴塞隆拿與當地有關當局商議過後，很快就作出決定，對拿玻里一戰將於空無一人的魯營球場作賽。巴塞隆拿首回合作客拿玻里以1：1打和。其餘歐聯賽事，RB萊比錫對熱刺、曼城對皇家馬德里仍未知會否跟隨改為閉門作賽，暫定如常舉行。

歐霸方面，西維爾主場對羅馬、奧林比亞高斯對狼隊以及國際米蘭對基達菲都受到影響，將會改為閉門比賽。外國傳媒報道，隨疫情問題愈趨嚴重，UEFA現正考慮在今輪賽事完結後，歐聯及歐霸都會停擺，直到疫情得到控制。歐聯8強賽事原定於4月7及8日展開，但現時未知能否如期舉行。

華倫西亞對阿特蘭大的次回合賽事日前率先宣布閉門開波。（Getty Images）

有指UEFA考慮停擺歐聯、歐霸。（Getty Images）

西甲未來兩周賽事改閉門作賽

由於西班牙至今已有1200人以上確診及31宗死亡個案，西班牙足總遵從西班牙衛生部建議，未來兩周的西甲、西乙比賽改為閉門比賽。西班牙傳媒又指，閉門令實際延伸到丙組及丁組賽事。

法國方面，到4月15日為止，法甲及法乙將會以閉門形式舉行，但舉辦單位亦可視乎意願，選擇讓1000名球迷入場觀戰。

歐聯16強直播賽程（按圖放大）