【新冠肺炎】哥迪奧拿寧願英超停擺　高普：有些事情較足球重要

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）病毒在歐洲肆虐，各項體育賽事和多個主流足球聯賽均大受影響，疫情最嚴重的意大利目前已暫停意甲賽事，西甲和法甲賽事未來一個月閉門作賽，德甲亦陸續有賽事不設球迷入場。 唯獨英超方面暫時仍未有消息將暫停或閉門作賽，曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）直言不希望閉門作賽，認為英超應該停擺。

哥帥：不喜歡閉門作賽

哥迪奧拿稱，「意甲已停擺，西甲未來兩輪賽事閉門作賽，這裏（英超）也將會發生。西班牙現在的（武漢肺炎個案）升幅，跟意大利之前的一模一樣。」

他對閉門作賽相當反感，「我們的工作是為人們踢足球，如果他們不能入場看我們，那是沒有意思的。」他直言：「我不喜歡英超、歐聯或盃賽在沒有球迷之中上演，但我們必定會遵守政府頒布規定。地球上每一個人牽涉其中，我們會跟從指引去做必須做的事。」

曼城領隊哥迪奧拿認為英超不應閉門作賽，宜直接停擺。（Getty Images）

高普在歐聯賽前記者會上表示「有些事情較足球重要」，要接受武漢肺炎疫情下足球承受影響。（直播截圖）

利物浦今晚深夜歐聯16強次回合主場迎戰馬德里體育會，領隊高普賽前記者會上再次被問及武漢肺炎問題。

上一次當有記者問及疫情會否對紅軍英超爭標有影響時，高普一臉嚴肅拒絕作答，然後對該記者加以訓誡。今次記者轉一轉提問方式，問他如何看待疫情或令球賽閉門進行，高普終於願意回應，指出「有些事件較足球更重要」，認為今次疫情正是其中之一，他對是否閉門作賽沒有意見，認為應交由專家決定，球隊會聽從並遵守有關安排。