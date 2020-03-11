【東京奧運．拳擊】曹星如落敗後連番道歉　「今次真的有點壓力」

在國際拳總的貪腐醜聞及肺炎疫情下經歷一波三折後，曹星如在東京奧運拳擊資格賽經歷5日3戰，於最後一場的負方賽上，以點數不敵19歲伊朗小將斯巴殊，未能藉資格賽6強身分取得奧運入場券，需在兩個月後的世界遺材賽上再爭取資格。 賽後，他第一句話，是由衷的「對不起」。

曹星如今日出戰負方賽，力爭入6強取得奧運入場券。（Lamspon.Y Design & Photo）

「我會將我的所有放在這9分鐘！結果係點未到最後一秒都唔知！盡力！無悔！」賽前曹星如在其個人Instagram寫道。

在職業拳擊曾錄22連勝的曹星如（Rex）在日前的8強戰，不敵應屆世界冠軍米薩夏利諾夫後，事隔一天在負方賽爭取打入6強以直接取得東奧席位。「對不起，令大家失望了」上仗在賽後向收看直播支持的香港觀眾含淚道歉，今天他把歉疚化成力量，惟面對靈活的19歲伊朗小將斯巴殊，Rex多番被打亂節奏，最終在3回合均以0：5落敗。

賽後他難掩失望，甫走入採訪區便嘆氣：「好差，真的打得好差，對不起。」他續道：「完全發揮不了自己水準，步法好急，未能避開對手進攻才做還擊，太心急去搶攻，自己節奏很亂。」因太急於進攻，反而埋身時被對手擊中，他表示自己防守欠佳，令對手有機可乘。「要再努，無論進攻、被擊中都要保持冷靜去比賽。」

Rex在第二回合較為主動，曾擊中對手有效位置。（直播截圖）

星如認為今仗太急於進攻，未能控制自己節奏。（曹星如今日出戰負方賽，力爭入6強取得奧運入場券。（Lamspon.Y Design & Photo））

最終星如未能收復失地，比起過往所背負的連勝包袱，他坦言今次更感到有壓力，說着說着不禁感觸落淚：「今次真的是有點壓力，今朝過磅後吃過早餐，想休息一會睡一陣子，但腦袋中太多東西去想，完全睡不到。思考比賽的戰術、自己的打法，想着要放鬆……好對不起，真的打得很差。」

「不好意思⋯⋯就這樣。不好意思。」這是第一次星如在賽後失望得難以完成訪問。

雖然在資格賽受挫，Rex仍有最後一個機會，他將在5月於法國巴黎舉行的世界遺材賽再度出擊，爭取趕上東奧「尾班車」。相信在東奧資格賽後，他更適應比賽節奏和打法，能在5月捲土重來，為香港取得東奧入場券。