【F1】雷諾列卡度接受學童訪問　訴說恐怖炒車經歷　嚇壞小朋友

雷諾的列卡度為人風趣，面對小朋友又是否一樣？這名澳洲F1車手近日出席車隊活動，與一班英國學童見面，面對小朋友天真無邪、千奇百怪的提問，列卡度有問必答。 不過，在車場上見慣風浪的「四萬哥」自言第一次以這種方式面對小朋友，亦都有點不知所措，感覺「腳跟冒汗」。

列卡度自言自己一向與小朋友都能相處得不錯，「至少是自己感覺良好」，但被小自己一大截的兒童笑話都會覺得有點無奈。去年轉投雷諾車隊的「四萬哥」住在一群學童前，「感覺就似是個教師一樣」，逐一介紹自己的裝備，拿出自己去季使用的粉紅色頭盔時，有小朋友直言「感覺有點像戴了個冬甩在頭上」，列卡度即時回應：「有點想把它吃了吧？」

列卡度於雷諾車隊總部跟學童見面。（網上圖片）

列卡度亦展露出其有趣一面，搞笑地說賽車服有點似睡衣，「自己有時會穿來睡覺」。30歲的列卡度笑言：「被只得自己歲數3分1的人取笑，感覺有點嚇人。」不過，面對小朋的提問，列卡度都一一解答。被問到賽車用的是什麼燃油時，卻有點考起了「四萬哥」，只能說「某種特別的比賽用汽油」，說完自己亦大笑起來。

列卡度見慣場面，但跟小朋友見面亦有點「被嚇到」。（網上圖片）

女孩聽到列卡度說出行駛最快車速時「O嘴」。（網上圖片）

被問到最不喜歡哪位車手時，列卡度尷尬地笑了，然後回答「所有人」，但不想敷衍作答，所以就說：「我想是勝出的那個人吧。」小朋友即緊隨問是否近年雄霸F1車壇的咸美頓，他說：「他是我現時最想擊敗的車手，因為他不斷獲勝。我要追上他」。

F1 2020車手一覽（按圖放大）

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小朋友聽到列卡度的炒車傷勢時就似感受到澳洲車手的痛楚一樣。（網上圖片）

學童：Nice Guy但不是好教師

小朋友天真無邪，問題可以千奇百怪，上至戴頭盔會否有幽閉恐懼，下至喜不喜歡加上菠蘿的薄餅，列卡度都照答無誤。有女生問他有沒有試過炒車導致骨折時，列卡度指當然有試過賽車遇上意外，但未有出現骨折，但試過踩單車炒車引致手腕骨折，女孩聽到後亦感同身受的一臉痛苦表情。

列卡度表示自己未試過出席這樣的活動，所以亦有點「怕羞」，因為不知道他們會問什麼，所以「感覺膝後有點冒汗」。官方傳媒問小朋友列卡度會否是個好老師時，意見有點不一，開玩笑說「會在教室內亂丟薄餅」，又指「他會對學生很好，但應該不會教書」。