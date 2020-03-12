【歐聯速評】利物浦不敵馬體會四大敗因　艾利臣缺陣成致命關鍵

歐聯上屆冠軍利物浦16強次回合與馬德里體育會激戰120分鐘後落敗出局，施蒙尼與高普高手過招，一個犯錯一次計算失誤，即可致命。戰至加時紅軍門將阿祖安一次嚴重犯錯改變局勢，門將質素成今仗勝負分野。 以下分析利物浦落敗四大要點：

1. 艾利臣缺陣出事

利物浦回到主場晏菲路，即施以強大火力炮轟馬體會，不過向來防守出色的馬體會大致上「頂得住」，紅軍只靠韋拿杜姆頭槌總比數追平1：1。被譽為全球最佳門將之一的馬體會門將奧比歷，全場表現出色，撲救次數多達9次。

相反，利物浦正選門將艾利臣缺陣之下，後備門將阿祖安表現「慌失失」。戰至加時紅軍原本領先2：1，僅3分鐘後阿祖安禁區頂接應隊友回傳後，未看清楚局勢便將皮球隨便清走，葡萄牙新星祖奧菲歷斯搶得來球後，交由馬高斯洛蘭迪射門，阿祖安回身欲撲卻已太遲。這個失誤已令紅軍陷出局邊緣，105分鐘面對馬高斯洛蘭迪的射門，軒達臣已協助他封近柱，但阿祖安仍未能從近柱救出射門，紅軍大勢已去完場前再失一球。

三球之中，首兩球阿祖安均有一定責任，難免令人想念上季拿走三大金手套獎的艾利臣，如果這位巴西國門在陣，結局或許會不一樣。門將質素與級數，絕對是今仗勝負關鍵之一。

利物浦後備門將阿祖安犯錯，直接導致球隊出局。（Getty Images）

紅軍今仗攻門多達34次，卻未能在90分鐘內攻入第二球。（Getty Images）

2. 把握力不足

馬體會防守確實出色，但也不至滴水不漏。利物浦全場攻門次數多達34次，足足是只有10次的馬體會三倍有多，中框次數卻只有11次，浪費不少黃金機會。相反，馬體會10射6中，中龍射門一半成功送入網窩，攻門效率高下立見。

當然，運氣也佔相當比重，下半場利物浦左閘羅拔臣頭槌攻門中楣不入，如果這球射入，便有機會90分鐘內解決對手。

利物浦後備力量弱，高普也無計可施。（Getty Images）

3. 後備力量薄弱

利物浦90分鐘內遲遲未能取得第二個入球，領隊高普一直未有作出調動，一向後備名單便可知道原因：三號門將朗拿根，狀態甚差的防守中場法賓奴、拉蘭拿，中堅麥迪比，「風水型」前鋒奧歷治和新加盟不久仍未上力的南野拓實。沒有一個看起來有能力改變戰局，奧歷治失去上季的「神奇力量」，拉蘭拿活力大降，法賓奴直頭夢遊球場。

唯一有能力的那個叫做沙基利，可惜此子仍在養傷之中。利物浦由去年夏天到今年一月，兩次轉會窗均無作出重大收購，後備力量不足亦成為歐聯提早出局一大敗因。

施蒙尼毋負全球最高身價領隊之名，精密部署擊倒利物浦。（Getty Images）

4. 馬體會部署成功

不得不讚揚施蒙尼由首回合主場到今場作客，馬體會部署戰術到行軍策略均十分成功。上場成功利用主場威力震懾對手，加上球員扮被侵犯的「倒地」政策，打亂紅軍進攻節奏。首回合小勝一球，今場則先求穩守，56分鐘落後一球時見勢色不對，即調走迪亞高哥斯達，由防守意識更佳的另一箭頭馬高斯洛蘭迪入替。

馬高斯洛蘭迪把握利物浦門將阿祖安的犯錯為馬體會扳平2：2，到加時上半場尾段，當利物浦體能和集中力下降時，施蒙尼再以射手莫拉達入替祖奧菲歷斯。結果莫拉達先在上半場補時在右路妙傳予馬高斯洛蘭迪建功，完場前自己攻入一球。馬體會今場三個入球全是後備球員攻入，施蒙尼的功力可圈可點。