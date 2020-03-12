【NBA急煞停．持續更新】Rudy Gobert確診新冠肺炎　東京奧運勢危

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情全球爆發，香港時間周四（12日）上午NBA球隊猶他爵士兩球員高拔（Rudy Gobert）和隊友先後證實初步確診，NBA聯賽球季亦因而急急煞停。 疫情近日令全球體育活動大受影響，最矚目的歐洲足球、NBA和大型馬拉松賽事等先後需取消、延期或閉門作賽，連今年兩大體壇盛事歐洲國家盃和東京奧運也盛傳可能因而需要延期甚至取消。

最新數字顯示，全球已有超過12萬人確診患上武漢肺炎，當中6.4萬人已康復，約4000人死亡。由疫情爆發初期個案主要集中在源頭中國不同，近日歐美各地確診和死亡人數直線急升。

世界衛生組織（WHO）周三（11日）公布疫情在全球大流行，歐洲地區多個足球聯賽均受影響，疫情最嚴重的意大利，總理孔特早前宣布鎖國，禁止國民外出到其他地區，意甲亦即時停擺至4月，法甲、西甲將閉門作賽至4月。美國多個州宣布進入緊急狀態，運動比賽取消或閉門作賽，NBA在兩名爵士球員初步確診下宣布賽季暫時終止。

下列為疫情下各大體育項目最新消息：

不能入球場觀戰，球迷戴上口罩睇直播。（路透社）

NBA：

－ 消息指猶他爵士另一名確診球員為控衛米曹（Donovan Mitchell）

－ 猶他爵士兩球員高拔（Rudy Gobert）和隊友先後證實初步確診，NBA在完成美國時間周三（11日）一輪賽事後，球季即時停擺，直至另行通知。

－ 爵士對雷霆一戰，兩軍球員正在熱身，球賽即將舉行一刻突然叫停，需延期舉行，NBA職員要求球迷離場。球隊早前在周三公布高拔和穆迪利（Emmanuel Mudiay）將因病缺陣。

－ 金州勇士在三藩市市長禁止1000人以上活動舉行下，宣布主場賽事需閉門作賽。

－ NBA聯盟向球員建議「避免冠狀病毒擴散」方法，包括取消跟球迷自拍等互動，球員之間賽後握手亦可以互碰拳頭（fist bumps）代替。

－ NBA周一（9日）公布因關注冠狀病毒疫情，對進入更衣室人士實施嚴格限制。

歐洲爆發武漢肺炎疫情，各地聯賽和歐聯、歐霸多場賽事均需閉門作賽甚至暫停。（路透社）

足球：

意甲

－ 周四（12日）意甲球隊祖雲達斯後衛魯加尼宣布確診。周日祖雲達斯2：0擊敗國際米蘭後，魯加尼曾跟包括C朗拿度在內全隊隊友勝利大合照。

－ 周日（8日）與祖雲達斯交手的國際米蘭，當祖雲達斯公布消息後，隨即在官方網站宣布暫停操練等一切活動，直至另行通知。

－ 周一（10日）意大利總理孔特宣布鎖國，全國疫情嚴重，意甲賽事即時起暫停至4月3日，為自二戰大戰以來首次。

－ 3月1日包括祖雲達斯對國際米蘭在內6場意甲賽事，因意大利北部疫情嚴重暫停舉行，及後宣布3月8日閉門進行。

－ 2月27日消息指，22歲效力意丙球隊比安尼斯ASD（Pianese）球員確診患上新型冠狀病毒，成首宗職業足球員確診的案例。這位確診球員早於2月23日對祖雲達斯U23隊賽前，已因發燒及身體不適自行到隔離營。醫生其後為他進行病毒測試，及後的檢驗證實呈陽性反應。

西甲、法甲、德甲

－ 西甲、法甲：賽事閉門進行兩輪，直至4月初。

－ 德甲：未實行一刀切，部分人流最密集的賽事，按需要閉門進行。

－ 德乙：漢諾威23歲球員侯巴斯確診感染新型肺炎，球隊公布內容稱：「他沒有任何症狀。上周六（7日）晚上曾出席一個活動，在得悉活動其中一名參與者確診後，他即向醫生報告，並在家自我隔離」，並指出侯巴斯在該活動後，未曾接觸任何隊友。

英超

－ 未有正式公布，盛傳將閉門作賽，並提供免費直播。

歐聯、歐霸

－ 歐聯：部分16強首次回合多場賽事閉門作賽。

－ 歐霸：部分32強、16強場賽事閉門作賽，其中兩場16強賽事需改期。

疫情下的世界（按圖進入）

+ 13 + 12 + 11

2020歐洲國家盃：

- 2020歐洲國家盃6月12日至7月12日舉行，今屆賽事首度將主辦國分散到歐洲12個國家／主辦城市，當中包括疫情嚴重的意大利。開幕戰原定在意大利首都羅馬上演，由主隊意大利對土耳其。

－ 歐洲足協稱賽事將如期上演，組織表示意識到疫情風險，指出他們正聽從世界衛生組織（WHO）和各國政府有關冠狀病毒意見和疫情發展消息，「現階段沒有需要更改計劃好的時間表，但我們會持續密切注視疫情發展」。

武漢肺炎確診運動員（按圖進入）

2020東京奧運：

－ 日本疫情嚴重，令外界一路關注今夏東京奧運能否如期在今年7月24日至8月9日舉行。

－ 東京奧運組織委員會主席、前首相森喜朗3月11日指出，無考慮改變奧運會的計劃。

－ 奧組委理事高橋治之3月11日接受共同社訪問稱，考慮在3月底舉行的奧組委理事會上，提議探討延期。他早前接受《華爾街日報》訪問時曾稱，如果奧運會未能在今夏舉行，最務實的做法是延期一或兩年。

－ 國際奧委會（IOC）3月3日舉行例行會議後表示，有信心奧運能成功舉辦，東京奧運將如期舉行，手上亦沒有後備方案。

－ 國際奧委會前副主席Dick Pound2月25日接受《美聯社》獨家訪問，談及東京奧運在武漢肺炎疫情之下面對的種種危機，並稱若然到5月底的「死線」時已無法如期舉行，「那就可能要考慮取消」。

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