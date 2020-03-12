【足總盃】飛馬慕沙倒戈四喜臨門　元朗補時輸12碼成轉捩點

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球蔓延，NBA宣告暫停、意甲停擺；而本地足球賽事則繼續閉門在將軍澳運動場舉行。足總盃今日（12日）上演首場8強賽事，由佳聯元朗鬥香港飛馬，結果元朗在兩度領先下，因一記12碼將勝利斷送；飛馬靠慕沙食出「大四喜」，以5：4險勝而回，晉身下一圈會鬥傑志或東方龍獅。

元朗此仗未有盡用外援名額，倒戈的祖連奴先列後備，曾至孝則正選迎戰舊東家。飛馬方面有陳柏衡、米高加斯洛停賽期滿復出，前線由艾華及慕沙攻堅，後者跟陳曉鋒及郭子堦同屬元朗主帥郭嘉諾舊部。

元朗上半場由基斯近門抽入先開紀錄。（袁志浩攝）

佐佐木周（白衫）單人匹馬挑戰元朗防線。（袁志浩攝）

飛馬兩翼威脅頻頻 半場領先元朗

元朗上半場28分鐘先開紀錄，辛坦拿接應左路角球在尾柱頭槌攻門，飛馬門將梁興傑雖在門前擋出來球，惟基斯再補中成1：0。今場依靠左右兩翼側擊的飛馬，35分鐘憑艾華右邊傳中，個子矮小的佐佐木周搶點頂彈地波入網；加上完半場前慕沙接應佐佐木周左路傳送再頂入，飛馬半場反先2：1。

近兩個月未有參與正式比賽的慕沙（右），今場表現落力。（袁志浩攝）

陳嘉豪完場前輸極刑 慕沙加時再添進帳

換邊後米基爾分別於54及57分鐘內連入兩球，元朗再取得領先優勢。不過戰至補時階段，艾華單刀卻被陳嘉豪撲跌，球證陸建燊判罰12碼。慕沙替飛馬操刀射入，令比賽以3：3進入加時。這位從東方龍獅外借的前鋒最終更「四喜臨門」，加時上半場3分鐘先扭過守門員射入空門；6分鐘後再於禁區內勁射得手。雖然元朗118分鐘由辛坦拿建功再度追近，最終飛馬仍以5：4淘汰元朗，報卻上屆遭對方踢出局之仇。

艾華於下半場補時搏得12碼，足以改變戰局。（袁志浩攝

慕沙若鬥東方無緣披甲 文彼得：對哪一隊都不怕

元朗最後階段狂攻，飛馬僅靠門框力保不失，主教練文彼得指球隊贏得有運，但坦言球員場上鬥志的確跟上月菁英盃時有分別，「全隊毅力比菁英盃高300倍。對方部署在前場壓逼，但效果不太理想，也被我們防守反擊得手。」

他補充稱賽前一直擔心近兩個月未有正式比賽的前鋒慕沙，訓練時特意加強此子埋門能力，今仗終見成果。飛馬晉級後會在下周六（21日）跟傑志或東方爭奪決賽席位，若後者出線，慕沙會因借用條款而沒法披甲，文彼得道：「即使遇上哪隊也不怕，只會想辦法爭勝。」

慕沙職業生涯首度食出「大四喜」，賽後拿走皮球紀念。（袁志浩攝）

首度食大四喜 慕沙：無需向他人證明甚麼

至於職業生涯首度單場攻入4球的慕沙，無論對入球及賽果都感到相當興奮，「我知道有機會就要捉緊，所以一直艱苦訓練，維持對足球的熱情，」這位上季效力元朗的前鋒透露，自己跟敵軍隊長法比奧私交甚篤，惟「落場無父子」，希望以表現為自己交代，「轉會很正常，我無需向任何人證明甚麼，只是對自己有個交代。我在享受在東方的時間，在那裏有很不錯的經驗；但目前我在飛馬很高興。」