【港超聯】區議會拒批佳聯元朗撥款　郭時興：可能因為建制輸晒

今季班費約1000萬元的港超球會佳聯元朗，過去每季獲元朗區議會撥款近50萬元。不過元朗區議會上月拒絕通過球會就今年3月至5月的撥款金額，涉及約12萬元，球會贊助人郭時興今日（12日）在足總盃賽事後作出回應。

由上屆元朗區議會副主席王威信出任會長的元朗足球會，上月就球會今年3月至5月的港超、預備組、各項盃賽及區隊其他賽事的活動開支，向現屆區議會提出金額為118,600元的撥款申請。申請經區議會以傳閱文件方式進行審議，結果在未獲得不少於三分之二議員同意下（45位中僅得18位同意）不獲通過。

佳聯元朗（橙衫）今午出戰足總盃半準決賽，最終經加時後以4：5飲恨出局。（袁志浩攝）

元朗足球隊上月向元朗區議會申請撥款，惟未獲通過。（網上圖片）

約12萬撥款未獲批 高層料對球會影響不大

元朗今日足總盃半準決賽以4：5不敵香港飛馬出局，球隊贊助人郭時興接受訪問時表示，事件雖然會對球隊有影響，但相信問題不大，「你也知道區議會建制全輸了，撥款可能因此而未獲通過，可是正常情況下，對球隊的影響輕微。」

郭時興曾任佳聯元朗副會長，惟今季轉為球隊贊助人。（資料圖片）

郭時興：搞波個心仲喺度

郭時興透露，過往球隊每季都會獲區議會撥款約50萬元；而根據區議會文件，元朗足球會在2014至2017年的3個球季中，每季均獲區議會撥款45萬港元。另外，球會也可從民政事務局的「地區足球隊資助計劃」獲得資助，立法會文件顯示，2019至2020球季港超區隊的最高資助金額為165萬。

元朗季初聲言班費高達1000萬元，郭時興指球隊主要依賴熱心人士贊助，「港超搞區隊有困難，視乎有心人的心態如何。」記者問到管理層下季會否繼續投資球隊，郭時興未有正面回應，僅稱「目前個心仲喺度。」