【英超】周四緊急會議商討球季結局　歐國盃延期計劃有變

英超賽事因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情暫停至4月初，但外界普遍認為賽事難以如期重開，球季如何了結惹來連日激辯。

因武漢肺炎疫情，英超面臨前所未有的窘境，雖然賽事初步暫停至4月4日，但因應疫情發展，誰都不看好球季能在短時間內重開。到底球季應如何處理？韋斯咸副主席芭拉特（Karen Brady）昨日提出應宣布球季無效、而白禮頓行政總裁巴比（Paul Barber）則指出應以完成球季為優先考慮。

眾多爭議之下，下周的多個會議或會有答案。歐洲足協會在周二（17日）與歐洲各大球會及協會進行4個視像會議，商討歐洲球會賽及歐洲國家盃的安排，早前有報道指歐洲足協或將歐洲盃延期至明年舉行，但今日有新消息指，歐國盃或會延至今年年底；而20間英超球會將在周四（19日）聚首，商討球季處理的應急方案。

巴比雖認為應以完成球季為優先，亦坦言難以預料疫情發展，「我們除了要考慮球隊和教練的安全，也要考慮到球迷，若球迷要去球場就要使用公共交通工具……這又會產生其他問題」，他進而指出，考慮因素更包括與食物供應商、贊助商的合約、門票等等，「英超球會固然面對難題，同時有更多低組別球隊相當依賴門票收入去維持生計」。

儘管英超餘下賽程如何處理，牽涉的除了冠軍，歐洲賽資格及升降班席位的問題更為複雜，但球迷仍更關心紅軍能否保住苦候30年的第一個英超冠軍。日前有消息指，英超賽會或會在球季未完成、紅軍數字上未鎖定冠軍的情況下，仍將冠軍授予目前在榜首領先25分的利物浦。

這傳聞當然惹來不少其他球隊球迷反感，但《利物浦回聲報》意外發現，竟有不少曼城球迷認為，無論球季如何處理，冠軍都應屬於利物浦。



曼城球迷支持將冠軍頒予紅軍：

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疫情下的英格蘭足球：