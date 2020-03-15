【英超】恩哈路為正式加盟曼聯　自願減一半人工　

曼聯近期表現神勇，近仗8勝3和已保持11戰不敗。新兵不止波基斯費南迪斯對辦，連自上海申花外借的前鋒恩哈路（Odion Ighalo）同樣交到貨。 自小已愛上曼聯的恩哈路更明言，為求今夏正式加盟紅魔鬼，願意人工減半。

恩哈路僅8次為曼聯上陣，已攻入4球並有1次助攻，平均每上陣70分鐘便有入球或助攻。數字上甚至較每77分鐘便能成功炮製入球（3入球4助攻）的費南迪斯更高。

曼聯主帥蘇斯克查對恩哈路的評價一直相當高，還指已屆30歲的他仍有進步空間，至於來季會否正式簽入此子，蘇帥稱：「他擁有我們需要的質素，來季我們對此仍有需要，所以我們會看看怎樣做」，並再次讚揚，「他是個射手和前鋒，知道自己的工作和在球隊內的角色。他的背門功夫一流，對連繫進攻大有幫助，不過他最大優點是個性，他是個很全面的球員。」

在足球世界，阻力往往來自金錢。曼聯財力雄厚，球員人工一向冠絕同儕，出手當然不是問題。即使真有問題，恩哈路也會確保那不成問題。

功架十足的恩哈路（按圖放大）

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疫情下的英國足球（按圖進入）

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人工減半也願意

恩哈路跟上海申花的合約到2021年除夕才屆滿，不過根據他外借曼聯的協議，紅魔鬼有權在下一個轉會窗，亦即是5月18日將他正式買入。

恩哈路在中超球隊申花周薪高達24萬英鎊，他深知曼聯管理層未必願意為他付出這個數目，為心愛的曼聯，他已作好心理準備，人工減半至12萬英鎊也願意。

他剛加盟曼聯時曾表示，小時候在尼日利亞看英超電視直播時已經愛上曼聯，現在夢想成真，他希望這半季可竭盡所能，助曼聯取得更好的聯賽排名。可惜正當狀態大勇，全球爆發新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情，暫時未有機會再欣賞恩哈路的功架，希望。

武漢肺炎確診運動員（按圖進入）