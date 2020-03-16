【足球熱話】C朗拿度名下酒店澄清不會變醫院　全球媒體集體炒車

疫情下歐洲足球聯賽呈癱瘓狀態，適逢周日（15日）西班牙《馬卡報》報道葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）有意將名下酒店臨時改變用途做醫院，免費讓有需要人士入住。由於C朗「慈善球王」形象深入民心，全球各地媒體不虞有詐，未有查證下紛紛轉載，結果集體「炒車」。

當時西班牙《馬卡報》報道，C朗拿度計劃將他名下的CR7系列酒店，暫時改裝為醫院，協助應對武漢肺炎疫情。報道稱，C朗會讓有需要人士免費入住，並由他出錢聘用醫護人員，為患者提供治療。

惟C朗本人並未證實有關消息，到荷蘭媒體RTL Nieuws向酒店查證，發言人澄清：「我們是一間酒店，沒有計劃變為醫院。今天跟所有日子一樣，我們依然是一間酒店。」

追查資料來源，C朗將名下酒店變身為醫院的消息近日先在Twitter流傳，及後獲《馬卡報》報道，令全球大量媒體信以為真，加以轉載，結果釀成「大炒車」。《馬卡報》及後悄悄刪文了事。相對意大利、西班牙、德國、法國和英國，葡萄牙疫情相對未算太嚴重，至今累積169人確診，暫未有人死亡。

C朗轉戰商界做酒店大亨（按圖放大）

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慈善球王C朗拿度（按圖進入）

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已屆35歲的C朗，開始往商界發展順理成章。他近年夥拍葡萄牙連鎖酒店集團Pestana Group，在祖家葡萄牙開設兩間四星級酒店，一間位於首都里斯本，另一間位於他出生和童年成長的地方──馬德拉群島的豐沙爾（Funchal）。酒店發言人稱，受今次假消息影響，不停收到傳媒查詢。

不知是否近日武漢肺炎疫情有所影響，根據集團網頁兩間酒店均正提供劈價優惠，位於里斯本的Pestana CR7 Lisboa原價214歐元（約1855歐元）入住一晚，大幅減至95歐元（約823港元）；位於豐沙爾的Pestana CR7 Funchal，標價180歐元（約1560港元）入住一晚，也減至114歐元（約988港元）。

C朗計劃與Pestana Group合作今年在摩洛哥著名古城馬拉喀什（Marrakesh）開設一家極豪華的新酒店，也是C7品牌系列第三間酒店，不過武漢肺炎疫情肆虐，不知會否對計劃有影響。

武漢肺炎確診運動員（按圖進入）

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今次已是武漢肺炎爆發以來，關於C朗拿度的第二宗假新聞。C朗隊友魯加尼（Daniele Rugani）3月12日確診，成為首個患上新冠肺炎的意甲球員後，網上瘋傳C朗拿度同時確診的假消息，他很快已澄清自己安好沒事。

他14日另在Instagram發文，指出：「全世界正經歷一段需要所有人極為小心謹慎應對的困難時刻。今天我不是以足球員，而是以一個兒子、父親和一個人的角度說話，並對影響全球的最新發展表達關注。重要的是，我們需要跟從世界衛生組織（WHO）和政府部門處理今次情況的建議。保護人命安全應在所有利益之上。」

他又向全球因疫情喪失親友人士表達關心，向正在對抗病毒的隊友魯加尼和所有患者表示支持，「我會一如以往，支持擋在病者身前拯救他人的醫護人員。」

疫情下的足球（按圖放大）