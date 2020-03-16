【足總盃】陸志豪倒戈炮製兩入球　大埔挫南區報季內3敗之仇

足總盃最後一場半準決賽今日（16日）於將軍澳運動場閉門舉行，大埔結果憑倒戈的陸志豪交出1入球1助攻，加上季中加盟的韓將金承龍再度建功，以4：1氣走南區，季內5度交鋒終首嚐勝利滋味。

大埔季中曾10場不勝，惟球隊自2月起的菁英盃取得1勝3和，去仗更憑互射12碼淘汰理文晉級。「綠戰士」今場續派兩名韓援金承龍及金玟基上陣，並由近況不俗的錢兆琛把守最後一關；小將何振廷就填補麥保美停賽下的空缺。

南區跟大埔季內4度交手，前者擁有壓倒性3勝1和的戰績，球隊自上周聯賽大敗予傑志後，此役正選陣容作出3個變動，由李溢晉鎮守大門外，阿根廷中場文迪斯及入籍港將積施利亦擔正。

廖國文（右）自風波後首度於正式場地閉門執法本地賽事，引起部份場外球迷指罵。（袁志浩攝）

南區上半場控球佔優，卻反遭大埔兩度破門。（袁志浩攝）

球證廖國文惹球迷喝罵

足總今日安排正職為警察的裁判員廖國文執法，此子去年被指在網上發表針對示威者言論，引來部份球迷聲言狙擊其執法的賽事。足總結果在上年餘下的所有賽事中都並沒安排廖國文執法，惟今年2月起本地賽事因武漢肺炎疫情而閉門舉行，足總始安排他在球迷禁止踏足的將軍澳足球訓練中心「復出」。

不過，這是廖國文自「狙擊風波」首度在正式場地閉門執法，連日內將軍澳運動場外都有球迷隔着圍欄觀戰，每當場上出現爭議判決，有部份球迷都會高呼「嚴正執法」、「冇可疑」等字句，亦有人不時指罵廖國文。

球證廖國文（右）成為今仗一大焦點。（袁志浩攝）

南區主導局勢輸反擊 大埔輕取晉級

南區上半場雖佔較多控球權，惟先開紀錄的卻是大埔。13分鐘金玟基中路策動反擊，傳予左路的金承龍落底傳中，中村祐人後上飛頂，但被李溢晉托出底線。大埔在緊接角球由杜度接應陸志豪長傳頂入，領先1：0。倒戈的陸志豪4分鐘由再炮製入球，禁區外左輔位離開20多碼放「冷箭」，李溢晉落地稍慢，皮球在他手下入網成2：0。前者入球後未有慶祝，僅高舉右手以表達對前球會的尊重。

南區23分鐘雖由陳港斌乘角球攻勢回敬一記頭槌追近，但換邊後大埔再添進帳。55分鐘楊賜麟右路傳中，中村祐人小禁區頂搶點頂入；加上韓援金承龍85分鐘埋齋、射入近4場的第4個入球，「綠戰士」繼上周擊敗理文後再爆冷，以4：1淘汰南區，下周日（22日）會跟富力R&F爭奪決賽入場券。

陳港斌（34號）接應角球頂入，一度助南區追近。（袁志浩攝）

另外，周日（15日）迎戰東方龍獅時受傷的傑志中堅艾里奧，今日接受整形外科醫生檢查後，正排期進行矯形手術，料今周內可完成手術。

傑志稱艾里奧及後需佩戴面罩訓練，預計缺陣4至6星期，並視乎其面骨的癒合進度決定能否參與比賽。

中村祐人下半場助大埔鎖定勝局，全隊球員相擁慶祝。（袁志浩攝）