【足總盃】南區兩連敗兼失9球　鄭兆聰：要求全勝並不公平

上季殺入足總盃決賽的南區最終跟錦標失諸交臂，今季欲再衝擊此項冠軍，今日（16）卻敗在大埔腳下，在目前聯賽多踢1場、落後榜首4分下，菁英盃冠軍成球隊最後希望。 季前外界一直視南區為爭標份子，並有望打破多年錦標荒，惟結果球隊成績不似預期，令主帥鄭兆聰飽受批評。這位教練回應時稱，球會無論班費及人腳都不及其他前列球隊，直言外界部份要求並不合理。

南區繼上周聯賽大敗予傑志1：5後，今日足總盃次圈再以1：4不敵大埔出局，除了兩仗共誇張地失掉9球，目前也只能寄望以聯賽冠軍身份取得亞洲賽資格，惟機會渺茫。

主教練鄭兆聰賽後受訪時卻透露，球會由始至終也沒想過征戰亞洲賽，因財力難以跟前列球隊相比，「目前香港球壇跟數年前有所不同，約3至4支球隊的班費很高，有球隊更擁有30名球員，人腳很難競爭。」

南區足總盃8強不敵大埔出局，近兩場共失9球。（袁志浩攝）

鄭兆聰認為球隊不可能「場場贏」，直指這要求對球員不公平。（袁志浩攝）

鄭兆聰承認差距 「要清楚自己能力及位置」

他揚言在考慮班費差距下，球隊去仗敗予傑志是「很正常」，認為球員及自己「要知掟」，「我們有責任盡力去踢，但沒可能場場都贏，這種要求對球員並不公平。」

鄭兆聰指出球隊在今場初段表現出色，惟短時期內連失兩球致敗；也認為球隊有點欠運，「當球隊陷入低潮，己隊如何射也射不進，對手每次射門就入，這樣也沒辦法，唯有恭喜大埔。現在要向前看，盡量聯賽打好一點，並將目標放在菁英盃決賽 。」

愈踢愈順的大埔再晉一級，下圈會跟富力爭入決賽。（袁志浩攝）

金承龍助大埔回勇 馮凱文無懼挑戰富力

至於大埔足球總監馮凱文，就坦言大勝是意料之外，「球員把握到對手失誤，錢兆琛也表現穩定、不至多失，，滿意全隊發揮。」他認為球隊自菁英盃後「打起信心」，並強調新兵金承龍的重要性，「勞高與金玟基都是上腳型球員，球隊一直只差金承龍這類型的球員，他能夠入楔、也勝任輔鋒及正前鋒。另外，將孫銘謙推上一格，也令他發揮得更好。」

馮凱文揚言對球隊信心十足，希望下季可再戰亞洲賽。（袁志浩攝）

大埔下一圈將迎戰「5000萬大軍」富力R&F，球隊早前就曾在菁英盃擊敗對手。馮凱文對晉級依舊充滿信心，「足總盃是季前訂下的目標，希望來年繼續參加亞洲賽。目前對任何球也有信心，始終氣勢強，訓練時再集中點、加強針對性部署，相信有力一拚。」