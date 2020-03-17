【F1】麥拿侖諾里斯虛擬揭幕　皇馬門將高圖爾斯參戰引7萬人觀戰

F1澳洲、巴林、越南及中國因為新冠肺炎（又稱武漢肺炎）需要取消或延期，足球圈亦大受影響，多國聯賽需要停擺避免疫情擴散。 麥拿侖車手諾里斯在家並未停下來，近日於網上與多名車手及YouTubers來了一場「虛擬揭幕戰」，皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯亦有參戰，引來了7萬人觀戰。 諾里斯已有一年F1經驗，但今戰爆出不少笑料，惹笑程度令人不禁問：「這是正式錄取的F1車手嗎？」

真實世界的澳洲站因為有麥拿侖車隊成員確診染病，最後臨時宣布取消，巴林、越南及中國都已宣布延期，。不過，虛擬世界依然可以任一眾車手馳騁，諾里斯日前就與雲當、古迪雷斯等車手上網玩澳洲站，高圖爾斯亦有參加。

諾里士繼續於遊戲中飛車。（Getty Images）

諾里斯的twitch有逾20萬名人follow，日前Veloce Esports於賽車模擬器iRacing.com舉行「Not the AUS（Australia）GP」賽事，諾里斯亦有參加及直播。直播開始時已有18000名諾里斯的車迷觀看，但一會後有逾24000人觀看，打破twitch的F1直播最多實時觀看紀錄，最高峰期更有70000人收看，就連諾里斯都覺得難以置信，更直言：「比我開真車時還要緊張！」。

高圖爾斯亦有參戰。（Getty Images）

諾里斯因為於Pit lane停車被取消排位賽資格。（網上圖片）

太緊張導致連番爆笑出錯？

未知是否因為自己太緊張，諾里斯犯了數個爆笑的低級錯誤。他在排位賽一度於Pit Lane停車，最後因阻塞賽道被罰，取消排位賽資格，需要與同樣被取消資格、現時於平治擔任測試車手的古鐵雷斯在最後一排起步。

諾里斯又把熱身圈誤當為正式起步。（網上圖片）

不止於此，這名升上F1的諾里斯在熱身圈轉綠燈衝前，以為自己有個絕佳起步之際，才發現這是熱身圈，自己亦爆笑起來。於19位起步的諾里斯，最後以第6名完成賽事。至於第14位起步的高圖爾斯，證明自己實力不俗，以第11位完成比賽。

除了諾里斯外，紅牛的韋斯達賓亦有上網「鍊車」，於一個虛擬的12圈紐百靈比賽，以第11名完成賽事。

F1現時預計要到5月才能真正開幕，車手和車迷都只能等待疫情盡快得到控制，網上賽車或許是「望梅止渴」的一個絕好辦法。