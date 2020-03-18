【新冠肺炎】空手道李振豪確診　稱無發燒肺部無花　身體狀況良好

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，衞生防護中心傳染病處今日宣布，香港今早已有14宗確診個案，當中包括香港空手道運動員李振豪。這名28歲香港代表在社交媒體上表示，身體狀況良好，並希望戰勝今次疫情。記者就此事向香港體育學院再次查詢，但續未獲回覆。

新冠肺炎在世界多地出現大規模爆發，去月一直於法國巴黎訓練的香港空手道運動員李振豪，周日返港後身體出現肺炎病徵，今早證實初步確診新冠肺炎，稍後時分亦正式確診，為香港首個運動員染疫個案。至於同行的3名隊友，亦已被列作近距離接觸者。

一直於法國巴黎訓練的香港空手道運動員李振豪，周日返港後身體出現肺炎病徵。（李振豪Facebook專頁）

李振豪其後在Facebook專頁上發文，感謝外界問候與關心，更透露自己除了頭痛及有痰並無其他病徵：「早兩日回港以為因爲漏夜趕飛機執行李，不夠睡眠所以頭痛。到昨日早上發現自己有痰就去睇醫生，然後按醫生建議去醫院檢查。剛剛醫生向我證實確診，幸運的是我無發燒，肺部亦無花，身體狀況良好。」

李振豪在Facebook專頁上發文，感謝外界問候與關心。（李振豪Facebook專頁）

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：

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李振豪最後提及，今次是他運動員生涯中的小波折，將會克服面對：「我運動員生涯克服過不少困難，這場只是我生命中一場小戰役。我亦非常相信照顧我的醫護人員。再次感謝各界的關心，大家都一定要保持健康減少外出。希望早日戰勝疫情。」

▼空手道運動員李振豪初步確診▼