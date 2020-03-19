【英超】歐洲足協會長：球季提早完結不應頒冠軍　利物浦勢失冠？

歐洲各大足球聯賽因應新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情全面停擺，復賽無期，坊間對球季如何結束流傳多個不同版本，兩大主流不外乎：1. 取消賽季由頭來過，或2. 按現有積分榜計算結束賽季。 歐洲足協（UEFA）主席施費連（Aleksander Čeferin）首次為此發聲，他的言論被指或影響利物浦首度英超封王的機會。

面對種種傳言，歐洲足協（UEFA）主席施費連親自闢謠：「我聽過一些假新聞，說UEFA建議各大聯賽立即完成賽季，並按照現時的積分決定冠軍誰屬。我可以說那不是真的。」

他解釋，「我們的目標是要完成各地聯賽球季，我們並沒有向任何屬會或聯賽作出有關（即時完結賽季並頒冠軍）建議。」

利物浦距離英超首度封王只差一半，但球季只新冠肺炎疫情陷入停頓。（Getty Images）

利物浦目前在英超聯賽榜遙遙領前，距離首度英超封王數字上只差6分，幾乎獲外界一致公認為冠軍。對於只餘下最後9輪比賽的球季應如何終結，每個人也有不同看法。雖然機會極低，但賽季一旦取消，他們今季的努力和優勢便會白白浪費。

相對而言，西甲榜首巴塞隆拿跟第二位的皇家馬德里差距只有兩分，西班牙足總會長魯比爾斯（Luis Rubiales）稱，「我不能保證球季可以在6月30日前完結」，又指：「如果以現時的聯賽榜來終結球季，並不公平。」

新冠肺炎疫情令全球各地足球聯賽陷入停頓，連原定今年6月上演的歐洲國家盃也需延期一年舉行。

新冠肺炎確診足球員（按圖進入）