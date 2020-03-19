【英超】球季停擺怎辦？　數學家計出聯賽榜　利物浦106分封王　

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情令各大足球聯賽陷入停頓，復賽無期，對於今個賽季應如何了結，尚未有定案。 至今主流看法不外乎：1. 取消餘下9輪賽事按現行排名提早完結，或是2. 取消今個球季並且不計算成績，3. 擇日繼續比賽。 一切仍充滿懸念之際，或許不妨參考哥倫比亞大學數學系教授 Julien Guyon設計的統計學模型，他計算出利物浦可以106分順利封王和各隊排名。

哥倫比亞大學數學系教授 Julien Guyon設計的先進統計學模型，參考自著名物理學家艾羅（Arpad Elo）在1960創下的演算方程式，國際足協的國家足球隊排名計算方法，也是源自艾羅的數學程式。

英超目前正在停擺至4月3日，歐洲疫情仍然嚴重下，幾乎肯定暫停時期需要延長，餘下最後9輪聯賽復賽無期。雖然利物浦距離冠軍只餘兩場勝仗，但前四位歐聯參賽資格、前列歐霸席位以及榜尾護級的爭逐仍然激烈。

根據Julien Guyon的計算結果，利物浦球迷大可放心，他在《泰晤士報》公布的結果，利物浦可突破100分大關，以106分首奪英超，打破曼城在2018年創下的100分英超最高得分紀錄。

數學家計算今季英超排名及積分（按圖進入）

+ 16 + 15 + 14

疫情下英超球星如何過？（按圖進入）

+ 7 + 6 + 5

Julien Guyon教授解釋，他的統計學模型有將餘下比賽對手實力強弱、主客場數目加入一併計算，得出的結果：「可最公平反映球季聯賽排名。」

有趣的是，根據他的統計學模型，英超最終排名跟現有排名其實一模一樣，只是得分不相同。換言之，聯賽因疫情暫停前走勢凌厲的曼聯，將未能超越車路士搶得聯賽第四位的歐聯最後一席，阿仙奴與熱刺也不能超越狼隊和錫菲聯取得歐洲賽資格。

疫情下的足球世界（按圖進入）