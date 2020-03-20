【東京奧運】奧委會主席指奧運取消不在議程　延期言之尚早

國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）接受美國《紐約時報》訪問時，被問到國際奧委會是否討論過推遲東京奧運，他表示，正在考慮不同方案。雖然部分參賽選手和相關人士開始擔心奧運能否舉辦，但他個人對於東京奧運持樂觀態度，國際奧委會從未將取消東京奧運列入議程。巴赫又指，現時距離奧運仍有4個多月，大部分體育賽事只是推遲到4月、6月，奧運到7月底才舉行。

IOC早前與亞洲各國奧委會代表舉行視像會議，各國代表均力撐奧運如期舉辦。日本《讀賣新聞》報道，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，有份參加上述視像會議的日本奧委會（JOC）主席山下泰裕表示，IOC日前發出聲明表示要如期舉辦奧運，今天亞洲各國奧會代表也支持朝這方向籌備。

奧委會主席巴赫指，取消東京奧運不在議程之列，而談論延期舉辦則言之尚早。（Getty Images）

奧委會最新一次視像會議上，有人提及多項資格賽、奧運相關活動陸續延期或停辦引發的疑慮。（Getty Images）

針對多項資格賽、奧運相關活動陸續延期或停辦引發的疑慮，會上有人提及，但沒人主張奧運應停辦或延期。巴赫會議上表示，了解很多運動員擔心奧運資格賽被取消，但他認為距離東奧開幕還有4個月，目前還不需做出最徹底的決定。

中日韓外長一致支持日本東京要舉辦完整的奧運會。（Getty Images）

中日韓三國外長一致支持日本辦完整奧運

與此同時，中日韓外長舉行視像會議，討論新型肺炎疫情。

日本外相茂木敏充在會後引述中國外長王毅表示，希望東京奧運及殘奧運以合適的方式舉辦。茂木重申首相安倍晉三的論述，指日本希望舉辦一屆完整的奧運會，以表明人類戰勝病毒，中韓外長均表示支持。