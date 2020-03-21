【新冠肺炎】查理柯士甸疑似中招隔離一周　西布朗堅持不驗不確診

英冠球隊西布朗前鋒查理柯士甸（Charlie Austin）自爆可能已經染上武漢肺炎，早前一度發高燒至39.7度，經過一周隔離後已康復。不過其所屬球會西布朗卻發聲明指，查理柯士甸還未接受新型冠狀病毒檢測，不算正式確診。

查理柯士甸懷疑自己上周出席車頓咸賽馬節（Cheltenham Festival）活動時染病，該4日活動有達25萬人次進場。查理柯士甸上周日和周一時體溫高達39.7度，然後又「標冷汗」。他表示，「我感覺像有人把一桶冷水潑向我一樣」，柯士甸又曾告訴家人，如果他們當中有人感染，他希望會是自己，「我感覺自己身體健康，可以應付」。

查理柯士甸疑出席公開活動中招，出現新冠肺炎徵狀，自我隔離一周後康復。(Getty Images)

確診新冠肺炎足球員（按圖放大）

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然而當自己懷疑中招後，查理柯士甸則稱：「一星期後，我想對所有人說，特別是20及30多歲的人，千萬不要掉以輕心，我不是說我沒有認真對待病毒，但這真是很可怕，我們應該認真對待。」查理柯士甸又炮轟足球界，指大眾對肺炎疫情反應太慢：「若非（阿仙奴領隊）阿迪達確診，可能我們現在還在比賽。」

查理柯士甸今季為英冠球隊西布朗上陣26次，攻入8球。(Getty Images)

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不過，查理柯士甸所屬的西布朗卻在官網闢謠，指查理柯士甸報告自己病徵後，已在球會的醫生建議下自我隔離，並停止訓練一周，並指查理柯士甸未接受病毒測試故不算確診；同時認為沒有球員需要進行病毒測試。西布朗指查理柯士甸已經完全康復。

其餘項目確診新冠肺炎運動員（按圖放大）