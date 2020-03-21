【新冠肺炎】空手道隊周家謙初步確診　李振豪克服嚴重頭痛腹瀉

香港空手道隊再接噩耗，與李振豪及曾綺婷同赴法國集訓的男隊員周家謙，今日初步確診，現於檢疫中心，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，預計大部分初步個案，結果都是確診。

李振豪是空手道隊首個確診個案，接着曾綺婷昨日也確診，今早傳出同行的周家謙初步確診。張竹君於記者會表示，與172號（李振豪）及251號（曾綺婷）患者同行的初步確診個案，現於檢疲疫中心，尚待覆檢結果，但預計大部分初步確診者，最終結果都是確診個案。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生指，今晚9時將會進一步交代是日確診數字。

周家謙（左）與李振豪（中）及曾綺婷（右）一同前往法國集訓。（曾綺婷facebook專頁）

如周家謙最終確診，將是香港體壇第3宗個案。李振豪確診後於社交網站交代病況，他表示打完第二針，經歷嚴重腹瀉及頭痛、以及39度高燒，今早終於退燒及停止腹瀉。曾綺婷確診後亦於社交網站發文，表示對確診感無奈，但感恩身邊人支持，更寄語要與「巴打」李振豪一同出院，繼續練習和作賽。

另外，今天有社交網站專頁發帖，表示體院處理疫症不周。體院則在周家謙初步確診後發新聞稿列出5點措施，包括：

1. 凡於體院內接觸過確診者，需自我隔離14天

2. 3月18日由專業清潔公司為體院清潔及消毒

3. 3月5日或之後從海外回港的運動員及隨隊人員，暫時不能返回體院，需於家中或體院安排的酒店自我隔離14天，由抵港後起計。

4. 如運動員及隨隊人員所乘坐的航班有確診個案，相關人等需作病毒檢測。

5. 運動員自我隔離期間，必須每日紀錄體溫，如有任何病徵，必須報告。

體壇猛將也難敵新冠肺炎，包括NBA名將杜蘭特、祖雲達斯中場馬度迪、愛斯賓奴前線武磊，先後公布自己確診，希望身邊人多加注意。

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