【足總盃】東方鬥飛馬盡派入籍兵　李志堅：當年用全華班又唔講？

東方龍獅季中羅致射手辛祖，原籍巴西的守將迪高早前正式入籍，加上早已取得「本地球員」身份的基頓，令主帥李志堅在排陣上有更多選擇。 東方今日（21日）足總盃鬥香港飛馬就盡派此3位入籍兵出戰，加上另外4位外援，正選名單上僅得葉鴻輝、翟廷峯、曾錦濤及黃威4名本地華將，外界有指陣容太「犯規」。

東方在足總盃4強鬥飛馬擺出強陣，除4名外援艾華頓、艾華度、盧卡斯及台將陳浩瑋，季中加盟的入籍兵辛祖、以及兩名合乎「本地球員」資格的守衛迪高及基頓皆任正選。外界部份球迷稱呼此為「7鬼陣」（意即盡出7名非本地球員），更有指此陣容太「犯規」，令其他球隊難以應付。

基頓（右）跟迪高兩名巴西裔球員早已取得「本地球員」資格，可讓出外援名額予其他隊友。（袁志浩攝）

季中加盟的辛祖（左）同屬入籍兵，此子今場有兩球進帳。（袁志浩攝）

距亞洲賽只差一步 李志堅：革命尚未成功

主教練李志堅在球隊擊敗飛馬後回應，認為這是合法合理的選擇，「我當年在深水埗用全華班，為何他們又不說？我認為有能者居之，他們也付出時間才能成為香港人，而我也不常用足4名外援名額，今次只是位置上有需要。隊中個個也是好球員，我沒有理會他們是否入藉兵。」他補充新兵間本身有一定認識，令彼此在踢法上更易融合，「辛祖是重要一環，但如何『啟動』艾華頓的能力，以及讓他配合其他人也是關鍵。」

前線愈夾愈順，李志堅認為自己今季「啟動」了翼鋒艾華頓是關鍵。（袁志浩攝）

季初投資超過3000萬元班費，東方將目標放在重返亞洲舞台，球隊目前殺入足總盃決賽，距離來季亞洲賽資格只差一步，李志堅指即使自己太遲組軍，但仍想盡力回報球會，「一切非盡是我的計劃，但對球會的投資來說，亞洲賽是很合理的要求。革命尚未成功，希望球員專注應付決賽，疫情也不要再令球賽有任何延遲。」

葉鴻輝（中）今日正式踏入30歲關口，他希望球隊取得來屆亞洲賽資格外，也想自己遠離傷患。（袁志浩攝）

葉鴻輝踏30歲大關 願望「冇病冇痛」

另外，今日正是東方兼港足門神葉鴻輝的30歲正日生日，球賽期間場外的球迷也曾高唱生日歌為他慶祝。葉鴻輝指正日取勝特別開心，也希望球隊可順利在決賽擊敗對手奪冠，「我們由第一圈已表現出有多大決心，每個部署都做到足，加上連續兩場零失球，這點對強隊很重要。」

葉鴻輝透露過往生日大多都正值國際賽期，需要跟隨港隊出外比賽，今年終可留在香港跟未婚妻慶祝。他道：「今晚會跟女友食飯慶祝，但不會到人多的地方聚會。生日願望是『冇病冇痛』，想往後可再多踢一段日子。」