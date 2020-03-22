【足球熱話】德甲最強前鋒捐鉅款抗疫　美艷太太竟同是國寶級選手

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）令不少運動員及教練都不幸受感染，效力拜仁慕尼黑的波蘭籍前鋒羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski），與同是波蘭國寶級運動員的太太安娜（Anna Lewandowska），決定捐出一大筆款項，協助抗疫工作。

羅拔利雲度夫斯基今晨（22日）透過社交網站宣布，決定捐出100萬歐元（約835萬港元），協助對抗新冠肺炎疫情的工作，「我們留意到抗疫工作的困難，此時此刻，全人類都在同一陣線。要堅強地應對這場戰爭，若能做點什麼去幫人，就做吧。我們決定捐出100萬歐元去協助對抗冠狀病毒」。



除了捐款，「羅拔仔」亦不忘呼籲球迷做好個人衛生措施：「這疫情影響着每一個人，所以要再次提醒大家：跟隨指示、要做個負責任的人」。

羅拔利雲度夫斯基與太太安娜宣布捐出100萬歐元協助抗疫。（_rl9/instagram）

德甲神射手配空手道冠軍 波蘭最強金童玉女



31歲的羅拔利雲度夫斯基可謂當今球壇最強射手之一，在德甲已連續5季攻入至少20球、助拜仁連續5年奪得德甲冠軍，亦多次成為德甲神射手；他同時是波蘭國家隊史上最多入球（61球）及最多上陣次數（112次）的球員，可謂波蘭「國寶級」前鋒。



若有留意「羅拔仔」的球迷，相信都知道他漂亮冶艷的太太安娜是波蘭國寶級空手道選手。安娜在生涯期間，無論在青年或成年級別都橫掃波蘭國內錦標賽，她於2009至2014年間，多次代表波蘭出戰國際賽亦奪獎無數，曾經兩度奪得歐洲錦標賽金牌，在世界錦標賽亦曾獲1銀2銅，戰績相當彪炳；加上自少外貌甜美，在國內人氣極高。



安娜與利雲度夫斯基在2007年一個國家級運動員交流營中認識，2013年結成夫婦。由於兩人的運動事業同樣成功，被譽為波蘭「國寶級」的金童玉女，一舉一動都備受注目。



利雲度夫斯基與太太安娜經常透過社交網絡「放閃」：

+ 15 + 14 + 13

安娜現時未有再比賽，但仍保持弗爆身形，即使懷孕仍相當注重體格，對健身及營養有一番研究的她專注發展個人事業，憑個人知名度推出健身及健康飲食相關的DVD、書籍及App，加上各種廣告代言，絕對是一位事業型美女。她亦是利雲度夫斯基健碩身形的「幕後功臣」。



利雲度夫斯基由效力多蒙特時，已常被隊友喚作「肌肉男」，除了體格，他多年來的狀態亦十分穩定，每季入球產量都極高。安娜平日常為丈夫安排健身、及特設計的飲食，自然居功不少。



安娜和利雲度夫斯基都擁有完美體態：