【英超】朗尼讚利物浦表現超卓　「身為愛華頓人亦希望賽季取消」

英格蘭足總早前為2019/20球季特別改例，取消各級聯賽必須於6月1日完結的限期，意味今季英超必須踢完，令到一眾利物浦球迷放下心頭大石。 曾效力利物浦兩大死頭愛華頓及曼聯的朗尼，近日大讚利物浦表現出色值得封王。

利物浦現時於英超遙遙領先，拋開第2位的曼城25分，只要再贏兩場就可以完成「30年歷史任務」，重奪英格蘭頂級聯賽冠軍，但因為新冠肺炎肆虐全球，英超亦大受影響需要停擺，更一度傳出沒有機制應對這種情況。由於英格蘭足總有規定，所有聯賽必須於6月1日前完結才算有效，一度出現今季英超或要取消的傳言。

不過，英格蘭足總近日發出聲明，董事會同意為今季「特事特辦」，無限期延長完結球季的限期，意味今季必須踢完，令到一眾仍在爭標、升班及護級的球隊及球迷放下心頭大石。

利物浦今季獨領風騷，大有機會奪得英超冠軍。（Getty Images）

雖然已特地修例，但仍有不少聲音指今季成績應該取消。不過，朗尼近日接受訪問時直說：「利物浦會贏到英超冠軍，你可以想像有愛華頓打給我說，『今季一定要取消』。」今季1月加盟打比郡的朗尼承認，身為愛華頓人及前曼聯球員，多多少少都想今季以這種形式完結。

利物浦在高普領導下有機會重奪頂級聯賽冠軍，卻因新冠肺炎而要等一等。（Getty Images）

朗尼大讚利物浦表現出色，值得捧起今季冠軍獎盃。（Getty Images）

堅持完成球季是正確選擇

不過，朗尼亦不得不承認：「利物浦今季一直表現超卓，他們下了一番功夫，值得贏今季冠軍。你能否想像等了30年然後這樣（因肺炎取消球季），失去近在眼前的獎盃嗎？」效力曼聯13年的朗尼同意，英足總及英超賽會嘗試踢完今季是「正確的決定」。

由於取消賽果會關連到歐聯席位、升降班，故朗尼認為無限期押後賽季完結日期的決定對相關球隊十分公平，「不意外今季或許要到2020年尾才完結」，因為現時疫情不明朗，各界都今日不知明日事，只能聽從專業建議及做好預防措施，「這代表不應該閉門作賽」。