【東京奧運】延期與否需4星期決定　運動員組織：被逼繼續訓練

在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐全球之下，原定今年7月24日展開的東京奧運絕不樂觀，國際奧運委員會（簡稱國際奧委會或IOC）及日本首相安倍晉三受壓多時下，終於讓步。 IOC宣布，已啟動東京奧運延期舉行的後備方案，並將在4星期內落實決定。但這決定未令運動員滿意，由多位知名運動員領導的組織Global Athlete發聲明狠批。

Global Athele在聲明中開首就狠批，國際奧委會及國際殘奧會向運動員表示要花4周去決定奧運是否繼續，「這樣的回應完全不能接受、不負責任，且再一次罔顧運動員權益」。



聲明指出，未來4周病毒會令全世界變得更加封鎖、亦會有更多人失去性命，而國際奧委會一直未能給出明確答案，「即是間接要求運動員繼續訓練。所有了解競技運動員的人，都知道他們為了達到自己的目標，不會因為任何原因而停下來」。

澳洲及加拿大奧委會表明，若東京奧運如期舉行，不會派員參加。圖為澳洲代表團參與2016里約熱內盧奧運開幕禮。（Getty Images）

組織續指，雖然明白要就奧運作決定「十分艱難」，但認為國際奧委會及殘奧會有責任去顧及運動員的權益，卻沒有做到，「國際奧委會及殘奧會應該明確地要求運動員停止訓練，並遵守（部份國家）政府的自我隔離政策，體育運動永不會比健康重要」。



Global Athlete由一群知名運動員領導，包括英國單車名將、2016奧運金牌得主史堅拿（Callum Skinner）、2016殘奧舉重銀牌Ali Jawad、踢拳道世界冠軍Caradh O'Donovan等，他們近期力爭奧運延期、亦會傳達各界運動員聲音。

英國單車名將史堅拿是Global Athlete主要成員之一。（Getty Images）

疫情不止令多名足球明星染病，其他項目亦不例外：