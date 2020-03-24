【東京奧運】奧運延期影響人生規劃　張小倫歐鎧淳隨時押後退役

東京奧運受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情波及，延期似乎只欠官方確認。 若然「東京奧運2020」變成「東京奧運2021」，不止影響運動員備戰部署，連人生規劃都有變，港隊「四朝元老」歐鎧淳和34歲男子花劍大師兄張小倫，隨時因為奧運延期而押後退役。

日媒《每日新聞》今日報道，日本政府同意本年內難以舉行奧運，希望改期至明年舉行，甚至不排除押後兩年。日揆安倍晉三今晚將與國際奧委會會長巴赫（Thomas Bach）討論新的舉行日期。（延伸閱讀：【東京奧運】安倍晉三今電IOC會長商討延期 日本政府主張延期一年）

奧運由4年一度變成相隔5年才上演，對普羅大眾而言，只是遲一年才「有奧運睇」，但未來300多天，運動員的體能和狀態調整充滿變數，特別是一眾老將，連退役也要延期。5月即將28歲的「飛魚」歐鎧淳，去年達到女子100米背泳A標，標誌她將連續出戰2020、2012、2016及2020奧運：她去年底飛往澳洲集訓3個月，冀於運動生涯最後一個奧運會游出亮麗時間。

安倍晉三（右一）將與巴赫（右二）通電話，商討東奧延期。（資料圖片／路透社）

歐鎧淳：延期一年身體狀態仍能承受

惟奧運勢必「讓路」，歐鎧淳直言退役也將順延：「一直希望參與東京奧運，退役也要順延吧，當然希望我們不用重新達標；多一年的時間，身體狀態仍能承受。」女飛魚表示，奧運押後難免影響部署，其餘泳手的爭標路也添上未知數：「例如原本計劃於4月的達標賽突破自己100背的最佳時間（香港紀錄），但更最重要是其他運動員希望在這最後一次機會爭取奧運達標，但現在賽事舉行與否亦未落實。」她希望奧委會可與運動員保持溝通，大家一起共渡難關。

歐鎧淳去年尾生涯首次以1.00.22秒A標時間直入東京奧運。（公關提供）

港隊已獲得的東京奧運資格（按圖放大）

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張小倫：延期好過取消

在港隊暫得的30個奧運資格中，男子花劍團體賽是歷來首次，儘管人選尚未落實，但大師兄張小倫大有機會入選，可望人生首次參戰奧運。他原本打算以此為運動生涯畫上完美句號，但「現在又要多打一年」，不過他認為延期總比取消好：「我覺得都正常的，延期好過取消，因為現在疫情嚴重，沒有什麼比身體健康更緊要，對運動員來說都不是一件壞事。」

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為港隊打拼多年，張小倫如今終有望首度征戰奧運。（FIE圖片）

他續說：「我相信對於我劍擊項目來說，差一兩年都不太影響，因劍擊比賽時間比較短，爆發力比較重要，延遲一年可能會做更多體能訓練，保持身體素質。」他補充，年輕隊友蔡俊彥、張家朗與吳諾弘有多一年時間準備，不是壞事，他也十分樂觀：「可以打多一年劍，繼續享受我做運動員樂趣，Yeah！」

已確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：