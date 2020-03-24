【東京奧運】國際奧委會聲明確認　東奧要避疫2021年夏天前舉行

東京奧運2020受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，極可能改於2021年舉行，只待國際奧委會（IOC）宣布。 日本首相安倍晉三連同多名主理東奧的官員，晚上（24日）與IOC會長巴赫舉行電話會議，提出延期一年，最遲於2021年夏天舉行，雙方對此完全同意。

日本首相安倍晉三於24日與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）通電話，商討東奧延期。東奧組委主席森喜朗、東京都知事小池百合子、奧運大臣橋本聖子及內閣官房長官菅義偉等亦在場。

安倍晉三與國際奧委會開會後，公布雙方同意延期，有待正式決議。（路透社）

安倍在會議後會見記者，簡短交待結果。安倍首先表明不會中止，但考慮運動員的競技狀態，以及參與奧運各方的健康與安全，已向國際奧委會建議延期1年，至2021年夏天前舉行，「我們要證明可以竭力戰勝疫情，必定以完全形式舉行奧運，今後繼續與巴赫會長緊密聯絡」。巴赫對此100%同意。安倍表示IOC未來4星期會有正式決定，日本政府與東奧組委將會着手準備。

安倍晉三強調建議獲國際奧委會完全支持。（路透社）

小池百合子會見記者表明，東京奧運就算在來年舉行，仍會沿用「東京奧運2020」的名字。橋本聖子則被問及馬拉松賽事會否重回東京舉行，她稱會議尚未討論任何細節。此外，原定26日開始的傳送聖火活動，將會取消，聖火將放於福島縣展示。

IOC的聲明指，巴赫與安倍在極之友善和具建設性的氣氛下會談，同意現時疫情前所未見，難以預測，確診數字以每小時計增加，現已超過37.5萬宗。雙方同意東奧必須延期至2020年後，2021年夏天前舉行，以保障運動員及參與奧運各方的健康。奧委會同意把聖火留在日本，東奧與殘奧均會保留「2020」。

延伸閱讀：

【東京奧運】延期一年的一大迷思：香港運動員的資格已穩陣嗎？

【東京奧運】奧運延期影響人生規劃 張小倫歐鎧淳隨時押後退役

【東京奧運．評論】改期取消世人心中有數 背後錢銀瓜葛無人願賭

港隊奧運資格已達30個：