【東京奧運】何詩蓓先放假後再備戰　寄語港人：抗疫時期不可鬆懈

東京奧運史無前例地延期，最受直接影響的當然是運動員一眾。香港爭牌希望、游泳代表何詩蓓，今日透過錄音表示，宣布奧運延期一刻有所失落，未來日子先稍作休息，然後才向「東京2021」重新進發。

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情全球肆虐，國際奧委會與日本政府周二（24日）原則上同意2020東京奧運需延期，極有可能延至明年舉行，全球的「奧運主角」亦一一受到影響。

香港游泳隊表何詩蓓去年4月，在100米及200米自由泳，均以「A標」（直接取得奧運資格的標準時間）直入奧運，其後於世界游泳錦標賽，再與隊友合力取下兩張自由泳接力入場券，若奧運如期進行，Siobhan有機會出戰全部4個項目。

惟東京奧運「不敵」新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）已成事實，面對周二（24日）宣布的延期決定，這名香港代表直言失落在所難免：「過去幾個星期有預計過奧運延期，自己有心理準備，但當IOC真的宣布的剎那，感到少少失落，因為我為今屆奧運付出了很多心機和時間。」

去年世界游泳錦標賽，歐鎧淳（左起）、何南慧、何詩蓓及鄭莉梅取下女子4x200自接力奧運入場券。（楊宇翹攝）

奧運順延一年，對於22歲的何詩蓓來說也許是儲經驗值的契機，她亦提到現時先稍作休息，亦希望大家可戰勝逆境：「接着日子我會放假，其後再復操；但現在最需要的是大家保持奧運精神面對挑戰，特別在這段抗疫時期，全部人也不可以鬆懈，希望大家健健康康。」

東京奧運順延一年，對於22歲的何詩蓓來說是儲經驗值的契機。（公關提供）

港隊東京奧運資格已達30個：

+ 26 + 25 + 24

江旻憓：以奧運精神齊心抗疫

同樣希望香港人懷着奧運精神面對疫情的，還有香港女子重劍代表江旻憓。對於東奧延期舉行，Vivian認為現時最重要的是先齊心抗疫：「這次疫情令我們反思什麼是最重要，奧運不只是個4年一度的運動會，而是一種價值觀，我們現在最重要的是以奧運精神齊心抗疫；希望一年後，大家可以開開心心、健健康康地看奧運賽事。」