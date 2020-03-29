【新冠肺炎】韓國棒球隊戴口罩上陣　一場練習賽吸引大量海外球迷

全球體壇因為肺炎疫情停擺，韓國職業棒球隊樂天巨人（Lotte Giants）近日的隊內賽，出現球員戴口罩上陣的奇景，引來網民熱議。加上球隊於youtube直播賽事，一眾海外球迷即使不諳韓語都紛紛收看，更表示「最期待的畫面出現了」、「我現在是韓職球迷了」，因為大家「餓波」實在太久。

全球大部分體育賽事暫停，日職棒近日更有效力阪神虎的球員藤浪晉太郎確診，是日本首個「中招」的職業運動員，隊友伊藤隼太及長坂拳彌其後也證實染疫。

原定3月28日開幕的韓職棒，同樣開季無期，各隊唯有勤加練習保持狀態，樂天巨人近日的紅白戰，眾將竟然戴口罩上陣，引來球迷熱議。

以下為3月28日紅白戰直播：

從比賽直播所見，除了投手、捕手及部份打者，其他打者、以及一壘手、二壘手、三壘手、遊擊手與3名外野手，皆頭盔、手套及口罩「full gear」上陣。

不過，隨着比賽漸見「入肉」，他們使用口罩的方法也愈見馬虎，大部分都未能覆蓋鼻子，跑壘時也有口罩飛脫的狀況，打到後來有球員甚至將口罩拉低至下巴，與沒戴無異。

事實上，早有專家提醒，口罩沾有水份，過濾功能大減，增加病毒感染機會，所以戴口罩做運動，當汗水弄濕口罩後，口罩基本已報銷。

韓職棒球隊樂天巨人打紅白戰，不少球員戴口罩作賽，成為網民熱話。（樂天巨人facebook）

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戴口罩打比賽的奇景，近日成為棒球迷熱話，就連美國ESPN棒球專家Jeff Passon也於Twitter轉載。當然，球會於官方youtube頻道直播賽事，也慰藉不了不少球迷心靈，不諳韓語的海外球迷紛紛在Twitter表示「最期待的畫面出現了」，「竟然是直播」、「是棒球！我在看棒球比賽」，甚至有人誤認作日本球隊，但一眾球迷依然享受觀看棒球直播。

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This is quite a sight. The Lotte Giants, of the Korean Baseball Organization, are playing an intrasquad game right now. And a number of players on the field are doing so wearing masks.



The game is streaming live here: https://t.co/mFz3ssghPe pic.twitter.com/eeztu6QB6V — Jeff Passan (@JeffPassan) March 28, 2020

疫情未減，韓職棒、日職棒、MLB等聯賽開幕之日遙遙無期。樂天巨人季前於澳洲春訓，3月17日回韓，及後有一軍球員發燒，球隊隨即暫停訓練，幸好檢查結果呈陰性，證實虛驚一場。球隊之後展開紅白戰，估不到憑口罩成為球迷焦點。

以下為3月24日紅白戰直播：