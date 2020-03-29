【意甲】C朗能力越大責任越大　棄高薪捐呼吸機助抗新冠肺炎

在俗稱武漢肺炎的新冠肺炎疫情之下，全球沒人能獨善其身，足球賽事停擺，富裕的歐洲球會也出現財困。 祖雲達斯宣布，與一隊球員達成共識，透過減薪紓緩困境。 能力越大，責任越大，C朗暫棄高薪之餘，更捐出對抗疫極關鍵的呼吸機。

祖雲達斯周六公布，為了對抗疫情帶來的經濟衝擊，已經與一隊球員及主教練沙利達成共識，將削減9000萬歐元薪金支出，「祖記」在球會聲明中指出：「相等扣減了2020年3月至6月的薪金」，並將於未來數周與相關球員及沙利談妥個人條款。

聲明最後指，若賽事最後能重新開始，「我們會再與球員及教練商討，補償他們之前失去的收入。感謝球員及教練的幫助，與球會共渡時艱」。

傳媒報道指，今次祖雲達斯球員減薪，其實是由4位球員率先發起、並同意球會減薪方案（按圖放大）：

祖雲達斯深受新冠肺炎疫情影響，除因賽事停擺失去門票收入，需減薪渡過困境，亦有3名球員感染新冠肺炎，成為多名確診球壇人物之一（按圖放大）：

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C朗捐5部呼吸機 助患者延續生命

在減薪之後，祖雲達斯陣中球星基斯坦奴朗拿度亦放棄了380萬歐元（約3291萬港元）的薪金。這位已擁有優渥收入多年的葡萄牙球星，在疫情之中亦希望透過自己的能力救助病患，葡萄牙傳媒報道，C朗已向家鄉馬德拉島一間醫院，捐出5部呼吸機，協助救治新冠肺炎患者。

呼吸機對於新冠肺炎患者而言可謂極關鍵，重症患者在肺部衰竭而無法自行呼吸時，就需要倚賴呼吸機去替代人體本身的呼吸過程，不單延續生命、甚至能幫助患者對抗感染而康復。意大利早前就曾有一位72歲牧師在感染新冠肺炎後，因呼吸機不足，自願讓出自己的呼吸機予年輕患者，最後自己因呼吸衰竭而離世，故事雖感人，卻也令人意識到醫療資源－－尤其像呼吸機這樣的關鍵儀器不足之下，抗疫路更加難行。