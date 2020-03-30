【J League】前日本國腳田中隼磨父子對決　前妻歷四段婚姻更吸睛

日本職業聯賽（J League）自1993年開幕以來，只曾出現過父親為教練、兒子為球員的同場競技場面，卻從未上演過二人皆為球員的「父子對決」。 日前大阪櫻花公布日本聯賽盃球員名單後，17歲前鋒新保海鈴很大機會能跟父親、效力J2松本山雅的前國腳田中隼磨「同台演出」。

田中與混血女模3年婚姻 離婚後子隨母姓

17歲的新保海鈴屬大阪樱花U18梯隊，並獲教練列入今季日聯盃名單上。由於他是37歲前日本國家隊守將田中隼磨的兒子，新保一出道已受到日本足壇關注。

有內地網民看到報道後留言問為何二人不同姓，田中隼磨與日本巴基斯坦混血模特兒妻子Malia在2001年结婚，2002年8月誕下兒子，3年後婚姻破裂，海鈴跟隨母親生活並改隨母姓。Malia在得知兒子升上一隊後替其感到開心，更在有17.9萬追隨者的Instagram上載海鈴兒時合照恭喜長子：「雖然我有4個孩子，但在今天為我的第一位天使感到高興，感謝上天的眷顧。」

37歲前日本國腳田中隼磨是松本山雅隊長，繼承已逝名將松田直樹的3號球衣，2014年曾協助松本完成升上J1的目標。（松本山雅Facebook）

U18的新保海鈴（右）被提升至一隊，在日聯盃名單上。（大阪櫻花官網）

身穿48號球衣的新保身高1.71米，是柏雷素爾青訓出品，東京出身的他在高中時赴大阪升學，加入了大阪樱花U18展開日職足球之旅。左撇子的新保曾與父親一樣踢後衛，後來轉至前鋒位置，其最大的武器是射球勁度。

日聯盃因疫情延期 原5月次輪對陣

田中隼磨的足球生涯迎來第20年，自2014年重返松本山雅後，現作為球隊的隊長帶領球隊爭取第三度升班至J1。松本山雅與大阪樱花在本季日聯盃同處B組，第一輪櫻花在主場以4：1大勝松本，兩隊原在5月6日再度交鋒，惟受到新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情影響，日本聯賽盃7場分組賽全數延期，賽程雖未作更新，父子二人仍很大機會在延期的盃賽上同場上陣，將會是日職聯開賽以來首對父子球員同場對決。

新保（左）的母親Malia是日本與巴基斯坦混血女模特兒，後者離婚後三度結婚，去年第四度與伴侶離婚。（Malia Instgram）

歷4段婚姻 火辣模特兒前妻愛晒家庭照

+ 7 + 6 + 5

事實上，除了父子對決的焦點外，現時37歲的美女模特兒Mali經歷的4段婚姻也備受日媒關注。在與當時效力橫濱水手的田中隼磨離婚後，她在翌年與格鬥家山本KID徳郁（2018年離世）再婚，生下一子一女，惜在2009年再度離婚。2015年，似乎鍾情足球員的Malia與現J2東京綠茵中場佐藤優平第3度結婚，兩年後再歷離婚收場。未有對婚姻失望的Malia，與巴西日本混血、前日職球員兼模特兒三渡洲舞人發展相差10年姊弟戀，於離婚8個月後再婚，並在2018年8月誕下第4子，一年後終也敵不過破局收場，2019年再度離婚。